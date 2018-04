Afera z "generacijo Windrush" odnesla Ruddovo

Prizadetim obljubili potne liste in odškodnino

30. april 2018 ob 08:15

London - MMC RTV SLO, STA

Britanska notranja ministrica Amber Rudd je odstopila po kritikah na račun vlade pod vodstvom Therese May zaradi afere s karibskimi priseljenci, od katerih so oblasti zahtevale dokaze, da imajo pravico ostati v državi, sicer jim grozi izgon.



Kot je v nedeljo zvečer potrdil tiskovni predstavnik vlade, je Mayeva sprejela odstopno izjavo 54-letne ministrice. Vlada se je v zadnjih dveh tednih znašla v središču afere, ko so nekatere potomce t. i. "generacije Windrush" označili za nezakonite migrante.

Pri "generaciji Windrush" gre za karibske priseljence, ki so med letoma 1948 in 1971 na povabilo britanske vlade prišli na Otok, da bi nadomestili pomanjkanje delovne sile.

Po britanskem zakonu o priseljevanju iz leta 1971 bi morali ob prihodu samodejno dobiti pravico, da ostanejo v Veliki Britaniji, a zdaj se je izkazalo, da takratne oblasti številnim vseh potrebnih dokumentov niso uredile. Mnogo mladih karibskih priseljencev, sploh z Jamajke, je na Otok prišlo s pomočjo potnih listov svojih staršev, zato nimajo dokumentov, ki jih od njih zahteva britanska vlada. Tako ne morejo zaprositi za britansko državljanstvo, ne pripada jim zdravniška pomoč, nekatere so celo priprli in jim zagrozili s prisilnim izgonom.

Britanska vlada je celo priznala, da je med pospravljanjem nekega skladišča leta 2010 uničila veliko dokumentov, s katerimi bi priseljenci lahko dokazali pravico, da ostanejo v Veliki Britaniji.

V britanskih medijih se je pojavilo ogromno zgodb izbrisanih priseljencev, ki so razlagali, kakšne težave so imeli, ko so jih oblasti postavile pred dejstvo, da v državi, v kateri so preživeli večino svojega življenja, uradno ne obstajajo. Mnogi zdaj bijejo bitko z oblastmi, da bi jim le uspelo dokazati, da so britanski državljani, ki imajo pravico ostati na Otoku, in ne nezakoniti priseljenci.

Mayeva, ki se je kot nekdanja notranja ministrica zaradi afere tudi sama znašla pod plazom kritik, se je že opravičila, ministrica Ruddova pa je prizadetim obljubila potne liste in odškodnino. Kritiki so Ruddovi, ki je nekoč veljala za najbolj talentirano članico britanske vlade, očitali brezbrižnost. Opozicija je zahtevala njen odstop.

