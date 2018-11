Po zadnjih ugotovitvah preiskovalcev sledi za slamnatimi podjetji, ki trgujejo z gorivi, peljejo do vrha neapeljske camorre. Foto: EPA Energetske družbe po zagotovilu Finančne uprave lahko med seboj prosto trgujejo z derivati, davek pa mora plačati zadnji v verigi. Foto: EPA VIDEO Poceni gorivo iz Slovenij... Dodaj v

Afera z italijanskimi črpalkami: Poceni gorivo tudi iz Slovenije

Petrol: Vsa prodaja je transparentna

27. november 2018 ob 20:03

Rim - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V zadnjih letih so se po Italiji pojavile črpalke, ki ponujajo gorivo po neobičajno nizkih cenah. Več milijonov ton goriva na Apeninski polotok prodaja tudi Petrol.

V preiskovalni oddaji Report italijanske radiotelevizije RAI so ugotovili, da lahko črpalkarji ponudijo nizke cene zato, ker trgovski posredniki z gorivom državi ne plačujejo predpisanega DDV-ja. Šlo bi za interno afero Italije, če ne bi milijonov ton goriva, ki se nezakonito pretaka v tamkajšnje avtomobile, kriminalnim posrednikom prodajal Petrol, je poročal dopisnik RTV Slovenija Janko Petrovec.

Poceni gorivo prihaja na italijanski trg po različnih nezakonitih poteh. Čeprav je zakonita le ena, Petrolova, gre vseeno po izsledkih novinarja Reporta Giorgia Mottole za največji finančni škandal v Italiji v zadnjih letih. "Govorimo o neto dobičku kriminalnih organizacij, ki dosega šest milijard evrov. Središče posla je v Sloveniji, saj gorivo prihaja iz nje," je v pogovoru s Petrovcem povedal Mottola.

Gorivo v Italijo, ne da bi plačali DDV

Novinarja so opozorili na posredniško podjetje iz Rima Max Petroli Italia, pri katerem je ugotovil, da ima 90 odstotkov cistern, ki mu vozijo gorivo, slovenske in hrvaške registrske tablice. "Ker je Petrol v Sloveniji, kupci pa v Italiji, tem podjetjem ni treba plačati slovenskih pristojbin, zlasti DDVja. Gorivo torej pripeljejo v Italijo, ne da bi plačali DDV, v trenutku prodaje črpalki podjetje pobere DDV, potem pa – namesto da bi DDV izplačalo državi – izgine," je zatrdil Mottola, ki Petrolu ne pripisuje neposredne krivde, s čimer se strinjajo tudi italijanski preiskovalni organi.

"Obseg posla iz Slovenije v Italijo se je eksponentno povečal, Petrol pa je za svoje stranke sprejel posrednike, ki niso več dobili posla pri naftnih podjetjih v Italiji. Zato bi bilo dobro, če bi Petrol bolj pazil, s kom posluje, pač glede na to, da levji delež vsega tega problema z davčnimi utajami izvira iz Slovenije," je še dodal Mottola, ki pravi, da do utaj davkov na uvožen Petrolov bencin prihaja tudi v Avstriji.

Petrol: Vsa prodaja je transparentna

V odzivu na italijansko afero so pri Petrolu za Televizijo Slovenijo pojasnili, da naftne derivate v Italijo prodajajo že več let in da je vse transparentno, kar dokazujejo računi in pogodbe. Pristavili so, da ne prodajajo neznanim, slamnatim podjetjem, ampak takim, ki imajo bančne garancije, in da se njihova odgovornost konča s prodajo goriva, kaj trgovci delajo naprej, pa ne vedno.

Pri Finančni upravi se do konkretnega primera niso opredelili, povedali so le, da so že leta vpleteni v operacije za preprečevanje goljufij z energenti, pri tem pa sodelujejo tudi z Italijani. So pa razložili, da se v primeru, ko slovenski davčni zavezanec blago proda v Italijo, davka na dodano vrednost ne plača v Sloveniji, ampak v Italiji. Mora pa slovenski prodajalec – v tem primeru – o tem tudi obvestiti pristojne italijanske organe, da ti lahko preverijo, ali je DDV pravilno obračunan.

