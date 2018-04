Afganistan pretresajo napadi: Ubitih devet novinarjev in 11 otrok

Umrla novinar BBC-ja in fotograf AFP-ja

30. april 2018 ob 11:05,

zadnji poseg: 30. april 2018 ob 16:52

Kabul - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Afganistan je pretreslo več napadov. Prva dva v Kabulu sta zahtevala najmanj 25 smrtnih žrtev, v tretjem napadu na vojaški konvoj je umrlo najmanj 11 otrok. V tretjem napadu je umrl BBC-jev novinar.



Iraško notranje ministrstvo je za Kabul potrdilo 25 smrtnih žrtev, med njimi je osem novinarjev in štirje policisti, in 49 ranjenih. Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina - samooklicana Islamska država.

Prvi napadalec se je razstrelil v bližini stavbe obveščevalnih služb. Kmalu za tem se je drugi napadalec pod pretvezo, da je novinar, pomešal med poročevalce, in se razstrelil.

Medtem je v provinci Kandahar na jugu države eksplodiral avtomobil, napolnjen z razstrelivom. Pri tem je umrlo najmanj 11 otrok, še 16 ljudi pa je bilo ranjenih, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila regionalna policija.

Med ranjenimi sta tudi dva pripadnika afganistanskih varnostnih sil in pet romunskih vojakov, so sporočili iz urada guvernerja Kandaharja. Romunski vojaki skrbijo za varnost na letališču v Kandaharju, ki ga uporabljajo tuje vojske. Odgovornosti za ta napad ni prevzel še nihče.

IS je prek svoje tiskovne agencije Amak sporočil, da je bil cilj samomorilskih napadov v Kabulu sedež afganistanske obveščevalne službe. Prav tako so svojo vsakoletno pomladno ofenzivo prejšnji teden naznanili tudi talibanski skrajneži.

BBC-jev novinar umrl na vzhodu države

Medtem je britanska televizija BBC sporočila, da je bil v napadu v provinci Host (Khost) na vzhodu Afganistana ob meji s Pakistanom ubit njen novinar Ahmad Šah. 29-letnik je za afganistanski servis BBC delal dobro leto.

Smrt fotografa AFP-ja

Francoska tiskovna agencija AFP (Agence France-Presse), ki je običajno med prvimi, ki poročajo o napadih na Bližnjem vzhodu, je potrdila, da je v napadu umrl njen fotograf Šah Maraj. V napadu je umrlo več novinarjev lokalnih televizij 1TV, Tolo news in Džahan TV.

Maraj se je AFP-ju kot voznik v Afganistanu pridružil leta 1996, ko so talibani prevzeli nadzor. Nato se je med časom v Afganistanu sam priučil fotografije in leta 2001 fotografiral prizore ameriške invazije. V zadnjih letih je bil glavni fotograf AFP-ja v Afganistanu.

V enem dnevu ubitih enako število novinarjev kot lani

Novinarji brez meja (RSF) so lani Afganistan uvrstili za tretjo najbolj nevarno državo na svetu, saj je v treh napadih umrlo devet novinarjev. Samo danes je v dveh napadih umrlo prav tako devet novinarjev oz. medijskih delavcev.

Odzivi na smrt novinarjev

Pariz je medtem napad najostreje obsodil. Na spletni strani francoskega veleposlaništva v Kabulu so ob tem izrazili podporo svobodi novinarjev in medijev. Tudi ameriško veleposlaništvo se je poklonilo "pogumnim novinarjem", ki so umrli med opravljanjem svojega dela.

"Strahopetni napad" v Kabulu je obsodil tudi poveljnik Natovih sil v Afganistanu, general John W. Nicholson. "Dejanja, kot so ta, samo še krepijo našo neomajno podporo ljudem v Afganistanu," je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije DPA.

Na smrt novinarjev lokalnih medijev so se po poročanju Slovenske tiskovne agencije odzvali številni afganistanski uradniki, novinarji in analitiki.

Osmi večji napad v Kabulu

To je bil že osmi večji napad v Kabulu od začetka leta. Do zadnjega obsežnejšega napada je prišlo 22. aprila, ko se je samomorilski napadalec skrajne skupine Islamska država razstrelil pred uradom za registracijo volivcev na zahodu mesta in pri tem ubil 60 ter ranil 129 ljudi. Napadi so v nemirni prestolnici od začetka leta skupno terjali najmanj 254 življenj in ranili 368 ljudi.

V provinci Nangarhar na vzhodu države je bil v napadu na policijsko patruljo ubit policist, pet ljudi je bilo ranjenih.

J. R.