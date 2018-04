Afganistan stopnjuje napade na laboratorije za pridobivanje heroina

Prodaja heroina glavni prihodek talibanov?

8. april 2018

Kabul

Ameriške in afganistanske sile so okrepile letalske napade na laboratorije za pridobivanje droge v lasti talibanov, s čimer želijo presekati prihodke te skrajne skupine, poznavalci razmer pa opozarjajo na civilne žrtve teh napadov.

Proizvodnja opija je lani narasla za 87 odstotkov in je na rekordni ravni v Afganistanu, glavnem viru heroina na svetu. Ameriške in afganistanske zračne sile si prizadevajo z letalskimi napadi onemogočiti proizvodnjo heroina, ki talibanom predstavlja glavni vir prihodkov, letno po ameriških ocenah s heroinom zaslužijo 200 milijonov dolarjev.

Ameriški predstavniki trdijo, da prekupčevanje z mamili v Afganistanu nadzorujejo prav talibani, ki so v zadnjih letih ob zmanjšani navzočnosti ameriških sil zavzeli več afganistanskega ozemlja.

Ameriške in afganistanske sile so od začetka leta 2017 odgovorile s silovitimi zračnimi napadi, količina uporabljenega orožja pa se je po poročanju Reutersa v prvih dveh mesecih leta 2018 v primerjavi z istim obdobjem lani kar potrojila.

V napadih ta teden so zračne sile izvedle napade na 11 obratov za pridobivanje droge v pokrajinah Farah in Nimroz. Gre za prve tovrstne napade na zahodu države. "S prekinitvijo gospodarstva talibanov zmanjšujemo tudi njihovo zmožnost za nadaljevanje terorističnih dejavnosti," je sporočil generalmajor James Hecker.

Napadi, skupno jih je bilo 75, na laboratorije za pridobivanje droge potekajo od novembra lani, večina v pokrajini Helmand, kjer je največ makovih polj v državi. Iz maka se pridobivata tako opij kot heroin.

Delavci v laboratorijih preprosti Afganistanci

Strokovnjak za afganistansko industrijo opioidov David Mansfield je medtem napade označil za "teater proti narkotikom" in poudaril, da je grožnja življenj civilistom večja od učinka napadov v boju proti heroinu. "O številu žrtev, ki so posledica bombardiranja laboratorijev za drogo, je malo znanega," opozarja Mansfield in dodaja, da delavci v laboratorijih večinoma niso talibani, temveč preprosti Afganistanci s podeželja.

Mansfield tudi trdi, da bombardiranje laboratorijev zanemarljivo vpliva na prihodke talibanov, saj dobički niso tako visoki, kot trdijo ameriški uradniki, prav tako pa je preproste laboratorije mogoče hitro obnoviti.

Tudi tiskovni predstavnik talibanov Kari Jusaf Ahmadi je zanikal, da je oborožena skupina odvisna od prihodkov prodaje drog. Za rast gojenja maka je okrivil tuje sile pod vodstvom ZDA, saj naj bi ameriški poveljniki spodbujali pridobivanje.

