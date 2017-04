Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Afganistanski vojaki pred vojaško bazo, ki so jo v petek napadli talibani. Kot poroča BBC, ki navaja besede tiskovnega predstavnika afganistanske vojske, so napadalci preoblečeni v vojaške uniforme prečkali nadzorne točke, potem pa udarili. Foto: Reuters Sorodne novice Več deset mrtvih v napadu talibanov na afganistansko vojaško bazo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Afganistan: V napadu talibanov na oporišče umrlo več kot 140 vojakov

V vojake preoblečeni napadalci so brez težav prečkali nadzorne točke

22. april 2017 ob 11:09

Kabul - MMC RTV SLO

Število petkovega napada talibanov na vojaško oporišče na severu Afganistana se je povzpelo na 140, ranjenih je več kot 160 ljudi.

Napad se je zgodil na poveljniški center vojske, ki leži nekaj kilometrov od mesta Mazar-e-Šarif, v provinci Balh. Večina naših vojakov je bila v času napada na petkovih molitvah, so sporočili z afganistanskega ministrstva za obrambo. Vojski je v petek že uspelo prevzeti nadzor nad celotno bazo.

Sprva so poročali o 50 mrtvih, kasneje pa se je število žrtev močno povišalo. Odgovornost za napad so prevzeli talibani, po njihovih navedbah so napad izvedli samomorilski napadalci. Cilj napada so bili vojaki, ki so odhajali s petkove molitve, in vojaki, ki so bili v bližnji kantini.

Kot poroča BBC, so se napadalci preoblekli v vojaške uniforme in prečkali nadzorne točke, preden so izvedli napad. Umrlo je deset napadalcev, enega so prijeli.

