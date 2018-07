Afganistan: Več mrtvih v napadu med vrnitvijo prebeglega podpredsednika

Dostuma obtožujejo mučenja političnega nasprotnika

22. julij 2018 ob 18:16,

zadnji poseg: 22. julij 2018 ob 18:27

Kabul - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Pred mednarodnim letališčem v afganistanski prestolnici Kabul se je med množico, ki je pričakovala vrnitev podpredsednika Abdula Rašida Dostuma iz Turčije, razstrelil napadalec.

Umrlo je najmanj 11 ljudi, okoli 15 je ranjenih. "Število smrtnih žrtev lahko še naraste. Eksplozija se je zgodila takoj zatem, ko je konvoj vozil Dostuma in spremstva zapustil letališče," je sporočil tiskovni predstavnik policije v Kabulu Hašmat Stenekzaj.

Med žrtvami so po njegovih navedbah civilisti, med njimi tudi otrok, in predstavniki varnostnih sil. Na letališču je bilo v tem času tudi več vidnejših predstavnikov vlade in političnih vodij, ki so ravno zapuščali letališče, ko je odjeknila eksplozija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tiskovni predstavnik notranjega ministrstva Nadžib Daniš je sporočil, da je policija zaznala napadalca, vendar se je ta razstrelil, preden so ga utegnili aretirati. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče.

Sicer je ob prihodu podpredsednika močno poostrena varnost v bližini predsedniške palače v Kabulu. Napad je etnični Uzbek, veteran afganistanske politike v časih krvave vojne, preživel nepoškodovan in je izpred svojega urada že pozdravil podpornike.

Obtožbe mučenja političnega nasprotnika

Dostum se je v domovino vrnil po 14 mesecih bivanja v Turčiji, kamor se je zatekel pred obtožbami mučenja in spolne zlorabe političnega nasprotnika Ahmada Eščija. Podpredsednikovi varnostniki naj bi Eščija zajeli leta 2016 in ga pretepali, mučili in ga spolno zlorabili.

Poročila o kršitvah človekovih pravic so sprožila ogorčenje med zahodnimi donatorji Afganistanu, ki so na čelu z ZDA zahtevali, da se Dostuma pripelje pred roko pravice. Politik se je pred pregonom takrat zatekel v Turčijo, uradno na zdravljenje.

J. R.