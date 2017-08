Afganistan: Več mrtvih v napadu talibanov na Natov konvoj

Po poročanju očividca najmanj trije mrtvi

2. avgust 2017 ob 12:43

Kandahar - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Talibanski napadalec se je v afganistanski južni pokrajini Kandahar v bližini letališča z avtom, polnim razstreliva, zaletel v konvoj sil zveze Nato. V napadu je umrlo več ljudi, točno število še ni znano.

"Okoli 12. ure je avtomobil bomba zadel konvoj tujih sil na območju Daman v Kandaharju," je dejal tiskovni predstavnik policije v Kandaharju Zia Durani. Iz Natove misije Odločna podpora v Afganistanu so informacijo potrdili in dodali, da so bile v nesreči smrtne žrtve, vendar niso dali dodatnih pojasnil.

Očividec je povedal, da so iz enega od vozil potegnili tri trupla. "Videl sem vozilo tujih sil, ki ga je po napadu zajel ogenj. Malo pozneje so pristali helikopterji, iz vozila so potegnili tri trupla in odleteli stran. V konvoju so bila tri oklepna vozila," je za AFP povedal očividec Mohamad Azim.

Talibani so odgovornost za napad prevzeli prek Twitterja. Napad je bil usmerjen proti tujim silam v bližini enega od oporišč afganistanske tajne službe. Talibani so v zadnjem času okrepili svojo kampanjo proti vladnim silam. Letališče v Kandaharju je sicer glavno vojaško oporišče mednarodne vojske, ki pomaga afganistanskim varnostnim silam.

Nedavno poročilo Združenih narodov je pokrajino Kandahar na meji s Pakistanom opisalo kot enega najbolj nevarnih krajev v državi za civiliste.

J. R.