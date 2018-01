Afganistan žaluje za stotimi žrtvami krvavega napada

Francija obsodila napad in ponudila pomoč

28. januar 2018 ob 19:48

Kabul - MMC RTV SLO, STA

Afganistan je razglasil dan žalovanja v spomin na več kot sto žrtev sobotne eksplozije reševalnega vozila v prestolnici Kabul. V mestu potekajo pogrebi umrlih, Afganistanci v bolnišnicah iščejo ranjene svojce.

V eni najhujših eksplozij v zadnjih letih so umrli 103 ljudje, še 235 pa je ranjenih, je sporočilo afganistansko notranje ministrstvo. Zastave na vladnih stavbah v Afganistanu in misijah v tujini so zato v znak žalovanja spuščene na pol droga. Po državi potekajo pogrebi, številni Afganistanci preživele svojce iščejo po bolnišnicah, pred katerimi po megafonu oznanjajo imena sprejetih ranjencev, poroča BBC.

Samomorilski napadalec je v soboto z reševalnim vozilom zapeljal na polno ulico v bližini poslopja notranjega ministrstva v Kabulu. Mimo prve policijske nadzorne točke se je prebil s trditvijo, da v bolnišnico prevaža bolnika, pri drugi policijski točki pa se je razstrelil. V času napada ob 12:15 po krajevnem času je bila ulica polna ljudi, saj je sobota v Afganistanu delovni dan. Na ulici so prostori izpostav Evropske unije, bolnišnica in priljubljeno nakupovalno območje. Odgovornost so prevzeli talibani.

Mednarodni odbor Rdečega križa je uporabo reševalnega vozila označil za grozljivo. Afganistanska vlada je napad označila kot napad na človečnost in Pakistan obtožila podpiranja napadalcev. Pakistan obtožbe zanika.

Žrtvam sobotnega napada so se že v soboto zvečer poklonili tudi v francoski prestolnici Pariz, kjer so v znak žalovanja ugasnili luči na Eifflovem stolpu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Mesto Pariz in Parižani žalujejo z Afganistanci, ki so bili znova priča terorističnemu barbarstvu," je na Twitterju zapisala pariška županja Anne Hidalgo. Napad je obsodilo tudi francosko zunanje ministrstvo in Afganistanu ponudilo pomoč v boju proti "nadlogi terorizma".

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je dejal, da napadi na civiliste in resne kršitve človekovih pravic nikoli ne morejo biti upravičeni. Ameriški predsednik Donald Trump je prav tako obsodil napad.

Več napadov na tujce

Eksplozija se je zgodila teden dni po napadu talibanov na luksuzen hotel v Kabulu, v katerem so ubili najmanj 22 ljudi, večinoma tujcev. V sredo se je zgodil nov napad na tujce, ko je več oboroženih moških vdrlo v prostore britanske dobrodelne organizacije Save the Children in ubilo štiri ljudi.

Afganistanske oblasti so v soboto za tujce izdale varnostno opozorilo, da skrajna skupina Islamska država načrtuje "izvedbo agresivnih napadov" na supermarkete, trgovine in hotele.

