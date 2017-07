Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ameriško zunanje ministrstvo je afganistanskim znanstvenicam zavrnilo prošnje za vizume, po zapletu pa se bodo vendarle lahko udeležile mednarodnega tekmovanja v robotiki v ZDA. Foto: Reuters Sorodne novice ZDA onemogočile prihod mladih Afganistank na tekmovanje v robotiki Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Afganistanska dekleta vendarle na tekmovanje v robotiki v ZDA

Nevarno izobraževanje deklet v Afganistanu

13. julij 2017 ob 08:05

Washington - MMC RTV SLO/STA

Potem ko ZDA afganistanskim dekletom, ki so želela nastopiti na mednarodnem tekmovanju v robotiki v ZDA, niso izdale vizumov, je posredoval predsednik Donald Trump.

Trump je tako osebno posredoval pri zunanjem ministrstvu in ministrstvu za domovinsko varnost za izdajo vizuma šestim najstnicam, ki se bodo od 16. do 18. julija z vrstniki iz več kot 100 držav tako vendarle udeležile tekmovanja v robotiki.

Zunanje ministrstvo je iz neznanih razlogov najstnicam dvakrat zavrnil izdajo vizuma, čeprav so dekleta dvakrat opravila večstokilometrsko pot od Herata do Kabula v državi, kjer še vedno ni velike naklonjenosti za izobraževanje deklet.

Odmevna zavrnitev

Zavrnitev vizumov je močno odmevala glede na to, da ZDA skupaj z mednarodnimi partnerji v Afganistanu podpirajo šolanje deklet in so strmoglavile režim talibanov, ki jim je to zanikal. Za številna dekleta je izobraževanje v Afganistanu še vedno smrtno nevarno.

Po Trumpovem posredovanju je ameriško ministrstvo za domovinsko varnost dekletom izdalo posebno vizo za deset dni. Dekleta se bodo tako vendarle lahko udeležila tekmovanja v Washingtonu z naslovom First Global Challenge, ki se ga bodo udeležili tudi dijaki z ljubljanske Vegove gimnazije oziroma elektrotehnične in računalniške srednje šole, ki so pripravili tekmovalni projekt skupaj z Zavodom 404.

ZDA so sprva zavrnile vizume tudi za ekipo mladih znanstvenikov iz Gambije, a je tudi v tistem primeru ameriško veleposlaništvo v tej državi spremenilo svojo odločitev ter mladostnikom omogočilo nastopanje na tekmovanju.

B. V.