Afganistanske oblasti: "Mati vseh bomb" ubila več kot 90 borcev IS-ja

Ocene o tem, koliko ljudi je bilo ubitih, se spreminjajo.

15. april 2017 ob 09:46

Kabul - MMC RTV SLO/STA

Afganistanske oblasti sporočajo, da je bilo v ameriškem napadu z domnevno največjo konvencionalno bombo ubitih več kot 90 borcev t. i. Islamske države (IS). Bilo naj bi sicer nemogoče ugotoviti, kdo je bil ubit.

Bomba je sicer uničila kompleks podzemnih rovov IS-ja v afganistanski provinci Nangarhar blizu meje s Pakistanom. Bomba je ubila najmanj 92 borcev IS-ja, je sporočil guverner okrožja Ačin Esmail Šinvari. Tiskovni predstavnik province Nangarhar Atulah Kogjani pa je navedel 90 smrtnih žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Število ubitih se je tako skoraj potrojilo glede na prva poročila, ki so govorila o 36 ubitih džihadističnih borcih. Reuters medtem navaja predstavnika ZDA, ki je nadziral napad. Dejal je, da je nemogoče ugotoviti, koliko IS-ovih borcev bi lahko bilo pokopanih pod ruševinami podzemnega kompleksa, a je dodal, da bi lahko bilo to število "precejšnje", saj je bil napad izveden v času večerne molitve, ko bi lahko bili borci skoncentrirani na enem območju.

Varnostni strokovnjaki so sicer opozarjali, da je IS svojo utrdbo zgradil blizu civilnih domov, a je vlada zatrdila, da je na tisoče družin v zadnjih mesecih bojev že pobegnilo s tega območja. Afganistanska vojska naj bi območje po poročanju nemške tiskovne agencije DPA celo evakuirala. Guverner Ačina Ismail Šinvari je tako vztrajal, da med žrtvami ni bilo vojakov in civilistov. Kot smo že poročali, pa je Guardian navajal afganistanskega poslanca iz Nangarharja Esmatulo Šinvarija, ki je dejal, da so mu lokalni prebivalci povedali, da sta bila v napadu ubita učitelj in njegov sin.

Predsednik za napad, nekateri blizu njemu proti

Afganistanski predsednik Ašraf Gani je napad podprl, nekateri uradniki iz njegovega bližnjega kroga pa so protestirali proti temu, kar so označili za izkoriščanje Afganistana kot prizorišča za preizkus orožja. To meni tudi nekdanji predsednik Afganistana Hamid Karzaj. Afganistanski kritiki uporabe omenjene bombe so opozorili tudi na dejstvo, da ZDA napadajo skupino, ki obvladuje le majhen delček ozemlja in ne predstavlja velike grožnje.

IS je sicer močno prisoten predvsem v Siriji in Iraku, a se je v zadnjih letih razširil tudi v Afganistan. Vendar pa v tej državi izgublja vpliv tako zaradi stalnih ameriških zračnih napadov kot tudi kopenske ofenzive, ki jo vodijo afganistanske sile, še dodaja AFP.

