Afganistanske programerke z računalniško igro opozarjajo na probleme z opijem

Igra se imenuje Boj proti opiju

30. junij 2018 ob 12:08

Herat - MMC RTV SLO, Reuters

Mlade afganistanske programerke v Heratu ustvarjajo aplikacije in računalniške igre, med njimi pa je tudi takšna, ki obravnava boj afganistanske vojske proti nasadom opija v državi. Afganistanska družba delu žensk na tem področju ni naklonjena.

Letos so dekleta iz mesta Herat na zahodu države, ki predstavljajo prvi rod afganistanskih programerk, ustvarile že več kot 20 iger, ustvarjajo pa tudi spletne strani in aplikacije, poroča Reuters.

Kot je dejal Hasib Rasa, vodja projekta Koda za navdih, ki dekleta v Heratu uči programirati, lahko programerke delajo od doma, ženske pa tako ustvarjajo nove karierne poti, tako zase kot za prihodnje rodove. V Afganistanu je sicer neobičajno, da ženske delajo zunaj doma. Če že, praviloma delajo kot učiteljice, medicinske sestre, zdravnice, babice ali pomočnice na domu.

Ena od iger, dvodimenzionalni "Boj proti opiju", prikazuje težave, ki jih predstavlja pridelava opija, in izzive za afganistanske varnostne sile ob njihovih poskusih, da pridelavo zatrejo.

Igra prikazuje afganistanske vojake, ki so na misiji uničiti polja opija in njihov boj proti t. i. mamilarskim gospodarjem, pa tudi pomoč kmetom, da pridelavo opija zamenjajo za pridelavo žafrana. Katira Mohamadi, ki je sodelovala pri razvoju omenjene igre o opiju, je dejala, da je hotela predstaviti vso kompleksnost težav z mamili na čim preprostejši način.

Žafran namesto opija?

Afganistan je največji proizvajalec opija na svetu, a raste tudi pridelava žafrana, najdražje začimbe, ki se ga že dolgo spodbuja kot alternativo za kmete, ki pridelujejo opij, osnovno surovino za izdelavo heroina.

Pridelava opija je sicer leta 2017 kljub prepovedi močno narasla, in sicer za kar 87 odstotkov v primerjavi z letom 2016, ugotavlja ZN.

V okviru projekta se več kot 90 deklet in mlajših žensk uči poklica, za katerega številni konservativni Afganistanci menijo, da je za ženske neprimeren. Projekt je namenjen izključno ženskam starosti med 15 in 25 let, ki se sicer zaradi pomanjkanja denarja ali nasprotovanja družin ne morejo dodatno izobraževati.

B. V.