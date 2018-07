Mugabe dan pred volitvami prekinil molk in podprl opozicijo

Bo Chamisa postal najmlajši zimbabvejski predsednik?

29. julij 2018 ob 17:42

Harare - MMC RTV SLO, Reuters

Nekdanji zimbabvejski predsednik Robert Mugabe je dan pred splošnimi volitvami nepričakovano nagovoril javnost. "Ne morem voliti za tiste, ki so me potisnili v ta položaj," je dejal in izrekel podporo opoziciji.

Za položaj predsednika sta glavna kandidata, skupno jih je 23, zdajšnji predsednik, 75-letni Emmerson Mnangagwa, ki je bil dolgoletni zaveznik Mugabeja, zdaj pa njegov nasprotnik, in 40-letni Nelson Chamisa, odvetnik in pastor, ki bi v primeru zmage postal najmlajši voditelj te afriške države. Javnomnenjske raziskave, ki so precej nezanesljive, napovedujejo nekdanjemu vodji obveščevalne službe Mnangagwi majhno prednost. Morebitni drugi krog volitev bo potekal 8. septembra.

94-letni Mugabe, ki je Zimbabveju vladal 37 let, je novinarje dan pred volitvami, prvimi po njegovem neprostovoljnem lanskem odstopu, povabil na svoj dom v Harareju. Zbranim je v enournem nagovoru med drugim dejal, da je vlada Mnangagwe neustavna in da vlada z orožjem. "Upam, da bo izid jutrišnjih volitev odnesel vojaško vlado in nas vrnil k ustavnosti," je dejal 94-letni Mugabe. "Povedal sem, da ne morem voliti za tiste, ki so me potisnili v ta položaj ... torej ostane Chamisa."

Mnangagwa, zaradi svojih krutih prijemov pri obračunavanju z nasprotniki poznan tudi kot "Krokodil", se je na oblast povzpel novembra lani, po Mugabejevi odstavitvi in kratkem prevzemu oblasti vojske. Kot poroča Reuters, je kljub odstavitvi Mugabe, ki so mu očitali razraščeno korupcijo in uničenje gospodarstva, še vedno pomemben akter v zimbabvejski politiki in njegovo mnenje bi lahko imelo vpliv na volivce, predvsem na ruralnih območjih. To so prve volitve po letu 1980, ko je država postala samostojna, na katerih njegovega imena ni med kandidati.

Pohod Grace na oblast: "Popoln nesmisel"

Na današnjem srečanju z novinarji je Mugabe dejal, da je "popoln nesmisel", da je želel na mesto podpredsednika namesto Mnangagwe imenovati ženo Grace in ji tako utreti pot na vladarsko mesto, Mnangagwo je namreč zaradi domnevne nelojalnosti odstavil s položaja podpredsednika, s čimer so se odprla vrata, da njegova naslednica postane njegova žena. Kot je zatrdil Mugabe, se je pripravljal, da bi decembra lani na kongresu stranke ZANU-PF odstopil.

Istočasno kot Mugabe je imel novinarsko konferenco tudi Chamisa. "Želje Mugabeja so njegove želje. Vsakega volivca bom sprejel z odprtimi rokami. Več jih bo, bolje bo," je dejal v odgovor na izraženo podporo nekdanjega predsednika. Njegova stranka, Gibanje za demokratično spremembo (MDC), je pred volitvami že izrazila dvom o izvedbi volilnega procesa. Volilno komisijo so že obtožili, da je pristranska. "Še nekaj dni pred volitvami ni jasno, koliko glasovnic je bilo natisnjenih, kje so jih natisnili in kdo jih varuje," je poudaril.

Kot poroča Reuters, poročajo o več primerih ustrahovanja volivcev, državni mediji pa podpirajo vladajočo stranko ZANU-PF. Kljub naštetemu pa se po navedbah Reutersa sodelujoči v volitvah strinjajo, da je volilni proces pred jutrišnjimi volitvami potekal bolje kot v preteklosti.

Tuji opazovalci na volitvah

Mnangagwa je pozdravil prihod tujih medijev in mednarodnih opazovalcev iz EU-ja, ZDA in skupnosti Commonwealtha, opozicijske stranke pa so lahko svobodno sodelovale v volilni kampanji. Volitve leta 2008 je namreč zaznamovalo hudo nasilje, v katerem je umrlo več deset ljudi. Takrat se je Mugabejev izzivalec Morgan Tsvangirai, ustanovitelj strank MDC, ki je umrl februarja letos, pred volitvami zaradi nasilja umaknil iz boja za predsedniški položaj.

Če nihče izmed kandidatov ne bo dobil več kot 50 odstotkov glasov, bo potreben drugi krog. "Vse bolj je verjeten drugi krog, s čimer se povečuje tveganje za nasilje, kot se je zgodilo na prejšnjih volitvah," je dejal analitik v EXX Africa Robert Besseling, ki pa je ob tem dodal, da takega nasilja, kot je izbruhnilo 2008, ne gre pričakovati.

K. T.