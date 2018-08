Radijska postaja se kljub grožnjam še naprej bori proti Boko Haramu

31. avgust 2018 ob 21:11

Maiduguri - MMC RTV SLO

V Nigeriji deluje radijska postaja Dandal kura, ki poslušalce obvešča, kako se boriti proti skrajnežem džihadistične skupine Boko Haram.

Čeprav je Boko Haram zagrozil, da bo napadel Dandal kuro, radijska postaja v Maiduguriju še vedno deluje in se tako z obveščanjem bori proti skrajnežem, poroča Al Džazira. Radijska postaja, ki prejema finančna sredstva iz ZDA, je začela delovati leta 2015 z namenom boriti se proti Boko Haramu.

Šok po prejetem klicu

Dobili so že klic skrajne skupine. "Rekli so, da je, kar počnemo, slabo in prepovedano. Dodali so, da delamo z vlado in da bodo prišli k nam. Bili smo šokirani, resnično šokirani," so dejali pri Dandal kuri. Pred tem je vodja Boko Harama Abubakar Shekau v videu, ki ga je objavila skrajna skupina, ženske, ki delajo na radiu označil za prostitutke.

Postaja prenaša informacije o vladnih prizadevanjih v boju proti Boko Haramu in obvešča poslušalce o dejavnostih džihadistov in njihovih načrtovanih napadih. "Ljudje nas bodo v živo poklicali in nas obvestili o napadih v mestih, kar pomaga vsem, da ostanejo pozorni," pravijo pri Dandal kuri, ki doseže več kot deset milijonov ljudi, ki govorijo jezik kanuri v Nigeriji in v sosednjih Čadu, Kamerunu, Nigru in Sudanu. "Če želimo nasprotovati njihovi ideologiji, moramo to storiti v svojem jeziku," so dodali.

Na dobro varovanem območju

Ko je bil Boko Haram na vrhuncu moči, so na radijski postaji gostili psihologe in svetovalce, ki so predstavili ideologijo skupine. Obenem so poslušalce obveščali o varnostnih ukrepih ob morebitnih napadih. Postaja je urejena v dobro skritem in varovanem vladnem območju, obenem pa jo pred vhodom varujejo varnostniki, ki so oboroženi s kalašnikovkami.

Boko Haram je bil ustanovljen leta 2002 in je prvotno nasprotoval zahodnjaškemu izobraževalnemu sistemu v državi. Vojaške operacije je sprožil leta 2009, pri čemer je zavzel obsežno območje na severovzhodu Nigerije, prisegel pa je tudi zvestobo samooklicani Islamski državi. Od leta 2009 je bilo v nasilju islamske milice ubitih več kot 20.000 ljudi. Več kot pet milijonov ljudi zaradi delovanja Boko Harama nima rednega dostopa do hrane, skoraj dva milijona ljudi pa je zaradi njega morala zapustiti svoje domove.

