Ši Džinping v Afriki postavlja nove mejnike gospodarskega sodelovanja

Udeležil se bo tudi vrha BRICS

24. julij 2018 ob 21:20

Kigali - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Kitajski predsednik Ši Džinping je na obisku v Afriki, kjer si želi v trgovinski vojni z ZDA okrepiti položaj na tej celini, ki jo že tako preplavljajo poceni kitajski izdelki in posojila v zameno za rudna bogastva in velike gradbene projekte.

Ši je prišel na državniški obisk v Južno Afriko, kjer se bo v prihodnjih dneh udeležil srečanja voditeljev držav s hitro rastočim gospodarstvom. Južna Afrika je tretja država na njegovi tokratni poti po Afriki, pred tem je obiskal Ruando in Senegal.

Kitajski predsednik se bo sicer ta teden udeležil vrha srečanja skupine hitro rastočih gospodarstev BRICS (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika), ki jo bo gostila Južna Afrika. Osrednje točke dnevnega reda so gospodarstvo, nove tehnologije in politična vprašanja.

Najpomembnejša trgovinska partnerica

Kitajska je za številne afriške države najpomembnejša trgovinska partnerica, ogromno vlaga tudi v infrastrukturo. Prav tako je velika donatorka razvojne pomoči.

Kitajska trguje z afriškimi državami bolj kot katera koli druga država – samo lani je menjava med Kitajsko in afriškimi državami znašala 170 milijard evrov, skoraj 98 milijard evrov znaša kitajski izvoz.

Kitajska kot veliki investitor

"Zdaj gradimo slovito avtocesto, ki se začne zunaj Dakarja in vodi do Thiesa in M'bourha. Za to gre zasluga tudi Kitajski," je dejal senegalski minister za infrastrukturo Daouda Diallo. Marca letos je kitajski veleposlanik v Senegalu za medije dejal, da jer Kitajska v Senegal leta 2017 investirala 100 milijonov dolarjev (84 milijonov evrov).

V ruandski prestolnici Kigali je Ši med drugim pozval h krepitvi gospodarskih vezi. "Vse tesnejši odnosi s kitajsko temeljijo na medsebojnem spoštovanju in obojestranskih interesih," je poudaril ruandski predsednik Paul Kagame, ki je dejal, da imata koristi od sodelovanja obe državi. Ši je sicer prvi kitajski predsednik, ki je obiskal Ruando.

Iniciativa En pas – ena pot

V Južno Afriko bo Kitajska vložila 14 milijard evrov, neznana je vrednost 15 sporazumov, sklenjenih z Ruando. Kitajska v okviru iniciative En pas – ena pot gradi niz pristanišč, železnic, elektrarn in ekonomskih con, s katerimi bi povezala Azijo, Evropo in Afriko. Cilj tokratne poti kitajskega predsednika je Zahodno Afriko priključiti Prostotrgovinski coni v Džibutiju, je za TV Dnevnik poročala Helena Milinkovič.

"Zahodna Afrika je odskočna deska. Senegal je za Kitajsko priložnost, da se uveljavi na atlantski obali, tako kot se je v Vzhodni Afriki, kjer je prisotna v Etiopiji in Džibutiju. V Džibutiju ima celo vojaško oporišče," je dejala raziskovalka in afriška aktivistka Emira Woods.

K. Št.