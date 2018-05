V DR Kongu razglasili izbruh ebole

Virus je bil prvič zaznan leta 1976

9. maj 2018 ob 09:13

Kinšasa - MMC RTV SLO

Na severozahodu Demokratične republike Kongo so razglasili izbruh ebole. Potrjena sta dva primera virusa in 17 smrtnih žrtev, je sporočilo zdravstveno ministrstvo.

Izbruh je bil razglašen po tem, ko so laboratorijski izvidi med petimi domnevnimi bolniki potrdili dva primera ebole, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). WHO poudarja, da je ključnega pomena za zamejitev bolezni hiter in koordiniran odziv. Na kraj izbruha so prišli tudi Zdravniki brez meja.

WHO je še sporočil, da so sprostili milijon ameriških dolarjev iz sklada za nujne primere in da so v DR Kongo napotili več kot 50 strokovnjakov, ki bodo sodelovali s predstavniki tamkajšnjih oblasti.

Virus je v mestu Bikoro izbruhnil več kot eno leto po tem, ko je pred več kot letom dni zaradi ebole v državi umrlo osem ljudi. Gre za deveti dokumentirani izbruh ebole v DR Kongu. Virus je bil prvič zaznan ravno tam leta 1976, ime pa je dobil po reki Ebola.

Leta 2014 je ebola v Gvineji, Sierri Leone in Liberiji ubila več kot 11.000 ljudi.

B. V.