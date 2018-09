V Egiptu bodo zaradi udeležbe na protestih leta 2013 obesili 75 ljudi

Mursija nasledil Al Sisi

8. september 2018 ob 14:15

Kairo - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Sodišče v Kairu je 75 ljudi, med njimi tudi pomembne člane prepovedane Muslimanske bratovščine, zaradi sodelovanja v množičnih nasilnih protestih v Egiptu leta 2013 obsodilo na smrt.

Gre za udeležence protestov po strmoglavljenju islamističnega predsednika Mohameda Mursija. Med obsojenimi na smrtno kazen z obešanjem sta tudi vodilna člana Muslimanske bratovščine Esam Al Erian in Mohamed Al Beltagui.

Okoli 700 drugim obsojenim, med njimi vodji Muslimanske bratovščine Mohamedu Badiju, so izrekli zaporne kazni, večini dosmrtne. Obsojeni so bili umora, spodbujanja k nasilju in organizacije nezakonitih protestov.

Novinar in fotograf Mahmud Abu Zeid, letošnji prejemnik Unescove nagrade za svobodo medijev, je bil obsojen na pet let zapora. Vendar pa bo lahko zapor kmalu zapustil, saj je v priporu preživel že več kot pet let.

Pripadniki bratovščine kot teroristi

Sojenje se nanaša na proteste, ki so jih sredi leta 2013 organizirali Mursijevi privrženci na trgu Raba Al Adavija v Kairu po njegovi odstavitvi s predsedniškega položaja julija istega leta. Mursija, sicer prvega demokratično izvoljenega predsednika, je zaradi njegove avtoritarne vladavine strmoglavila vojska pod vodstvom zdajšnjega predsednika Abdela Fataha Al Sisija.

Varnostne sile so 14. avgusta 2013, ki velja za enega najbolj krvavih dni v zgodovini sodobnega Egipta, s silo razgnale protestnike, ki so organizirali protestno sedenje. V zgolj nekaj urah je bilo na trgu Raba Al Adavija in trgu Nahda, kjer je prav tako potekal protest, ubitih okoli 700 ljudi. Več sto ljudi pa je bilo v naslednjih mesecih ubitih v uličnih spopadih s policijo. Oblasti so izvedle tudi množične aretacije.

Egiptovske oblasti pod vodstvom Al Sisija pripadnike Muslimanske bratovščine obravnavajo kot teroriste.

