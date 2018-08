Zimbabvejska opozicija objavljene izide volitev označila za "lažne"

Opozocija se bo pritožila

3. avgust 2018 ob 14:37

Harare - MMC RTV SLO

Vodja zimbabvejskega opozicijskega Gibanja za demokratično spremembo (MDC) Nelson Chamisa je za razglasitev volilne zmage predsednika Emmersona Mnangagwe dejal, da temelji na "nepreverjenih lažnih izidih".

MDC sporoča, da bodo pravno izpodbijali izid volitev, ki naj bi bil prirejen. To jim omogoča ustava.

Chamisa je na Twitterju sporočil, da je volilna komisija objavila "nepreverjene lažne izide," kar je označil za "obžalovanja vredno" in kot "škandal".

Opozicija prav tako dvomi o visoki volilni udeležbi, ki naj bi bila v večini države več kot 80-odstotna.

Volitve konec julija so bile prve po odstavitvi dolgoletnega predsednika države, 94-letnega Roberta Mugabeja, ki ga je vojska prisilila v odstop.

Potem ko je bilo v povolilnih protestih v sredo ubitih šest ljudi, po glavnem mestu Harare patruljirajo policijske enote. BBC poroča, da policija po zvočnikih prebivalcem sporoča, da jih bodo zaščitili in da naj se počutijo svobodno. "Vse je v redu, ne bojte se," sporoča policija.

Harare, ki sicer velja za oporišče opozicije, je mirnejši kot običajno. V predmestju Mbare pa so se zbrali podporniki predsednika in slavili volilne izide. Mnangagwa se je drugemu krogu proti Chamisi izognil zgolj za 36.464 glasov. Po uradnih podatkih je osvojil 50,8 odstotka glasov, Chamisa pa 44,3 odstotka. Oddanih je bilo več kot 4,8 milijona glasovnic.

Večdnevno čakanje na izide

Volilna komisija je uradne izide objavila šele v petek zgodaj zjutraj po večdnevnem čakanju. Glede na ustavo je imela sicer čas do sobote. V komisiji so sicer priznali, da je čakanje povzročilo tesnobo, mednarodni opazovalci pa so jo pozvali, naj pohiti z objavo izidov.

Pred tem so bili objavljeni že izidi parlamentarnih volitev. Vladajoča stranka ZANU-PF je osvojila 144 sedežev, MDC 64, en sedež pa Nacionalna domoljubna fronta.

Mnangwana je medtem sporočil, da so glede na izide volitev sicer razdeljeni, a da so v sanjah združeni.

B. V.