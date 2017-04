Afriške prebežnike v Libiji preprodajajo kot sužnje

Žrtev zlorab tudi številni otroci

12. april 2017 ob 07:29

Tripolis - MMC RTV SLO

Mednarodna organizacija za migracije (IOM) sporoča, da Afričane na poti v Evropo tihotapci ali milice v Libiji preprodajajo na t. i. tržnicah s sužnji. Ljudi s posebnimi znanji se prodaja dražje.

Žrtve so IOM-u dejale, da so jih po tem, ko so jih zajeli tihotapci ali milice, prodali na mestnih trgih ali parkiriščih. Ta organizacija v poročilu ugotavlja, da je bilo tako prodanih na stotine podsaharskih Afričanov, poroča BBC.

Eden od prebežnikov iz Senegala je dejal, da je bil na ta način prodan v južnem libijskem mestu Saba, nato pa je bil odpeljan v improviziran zapor, kjer je bilo zaprtih več kot sto ugrabljenih prebežnikov.

Kot je dejal, je bilo prebežnikom naročeno, naj pokličejo svoje družine in jih prosijo za denar, s katerim bi jih odkupili. Nekatere so med klici pretepali, da bi sogovrniki slišali, kako jih mučijo. Senegalski prebežnik je še dejal, so razmere za te prebežnike "grozne". Živijo z zelo malo hrane, tisti, ki ne morejo plačati, pa so bodisi ubiti bodisi stradajo do smrti, še piše v poročilu.

Drug moški je dejal, da je po devetih mesecih uspel zbrati sredstva za izpustitev, zatem pa je bil odpeljan v bolnišnico zaradi hude podhranjenosti. Imel je le 35 kilogramov.

Predmet trgovanja so po pričevanju očividcev tudi ženske, ki jih libijski zasebniki odpeljejo na dom in jih prisilijo v spolno suženjstvo.

Izkoriščanje za gradbena dela

Kot je dejal vodja IOM-a v Libiji Othman Belbeisi, se ljudi, ki znajo pleskati ali polagati ploščice, proda za višjo ceno. Več prebežnikov, ki je pobegnilo, je IOM-u potrdilo t. i. tržnice s sužnji. Ljudi kot sužnje prodajajo tudi za opravljanje gradbenih del, na koncu dneva pa jih ne plačajo, ampak jih prodajo novemu kupcu.

IOM je te tržnice označil za "zaskrbljujoč nov pojav v že tako slabem položaju za migrante v Libiji". V tej državi namreč vlada kaos po zrušenju dolgoletnega voditelja Moamerja Gadafija leta 2011 po posredovanju zveze Nato.

Februarja je Unicef, ZN-ova agencija za otroke, izdala poročilo, ki ugotavlja, da je veliko število otrok na poti iz Libije v Italijo podvrženih suženjstvu, nasilju in spolnim zlorabam. Kot ugotavlja poročilo, je leta 2016 Sredozemsko morje prečkalo skoraj 26.000 otrok, večina brez spremstva, številne pa so tihotapci na poti zlorabljali.

B. V.