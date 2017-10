Agrokor lani z 1,5 milijarde evrov izgube

Ramljak: Revizija nima neposrednega vpliva na poslovanje koncerna

9. oktober 2017 ob 07:29,

zadnji poseg: 9. oktober 2017 ob 18:37

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Skupina Agrokor je lani ustvarila za nekaj več kot 11 milijard kun oziroma 1,5 milijarde evrov izgube, je v Zagrebu povedal izredni pooblaščenec hrvaške vlade za koncern Ante Ramljak.

Ramljak je na novinarski konferenci na sedežu Agrokorja dodal, da so se lanske obveznosti skupine povzpele na več kot 56 milijard kun (7,5 milijarde evrov), medtem ko se je vrednost premoženja 31. decembra 2016 ustavila pri 41,75 milijarde kun (5,9 milijarde evrov), kar je 10 milijard kun manj, kot je bilo prijavljeno v letu 2015. Revizija je pokazala 14,5 milijarde kun (1,95 milijarde evrov) izgub nad vrednostjo premoženja.

Revizorji podjetja Pricewaterhousecoopers (PwC) so po Ramljakovih besedah po popravljenih podatkih ugotovili, da je imela skupina v letu 2015 3,6 milijarde kun (486 milijonov evrov) izgube, a je prejšnja uprava za isto obdobje predstavila nekaj več kot 1,1 milijarde kun (148 milijonov evrov) dobička. V letih 2015 in 2016 se je kapital skrčil za nekaj manj kot 22 milijard kun (2,97 milijarde evrov).

Ramljak kazensko ovadil odgovorne za poslovanje

Izredni pooblaščenec je še potrdil, da so ugotovili računovodske nepravilnosti, kot so skrite obveznosti, ter da je kazensko ovadil odgovorne za poslovanje Agrokorja zaradi nezakonito pridobljene materialne koristi. Kot je dejal, so računovodske nepravilnosti v letih 2015 in 2016 dosegle 5,6 milijarde kun (757 milijonov evrov).

Omenil je tudi poseben račun, na katerem je bilo 2,2 milijarde kun (289 milijonov evrov), ki so bile mišljene za stroške uvrstitve delnic družbe na borzi, a je po Ramljakovem mnenju polovica denarja končala v denarnicah zasebnikov, čeprav ni bilo osnove za izplačilo dividend. Med drugim je zatrdil, da so bila nepravilno klasificirana posojila Agrokorja drugim podjetjem. Kot denar je bilo prikazano 2,6 milijarde kun (351 milijonov evrov) namesto 573 milijonov kun (77 milijonov evrov).

Ramljak je dejal, da so za leto 2016 izvedli tudi popravke vrednosti za nematerialno premoženje v višini 2,1 milijarde kun, večinoma za blagovno znamko Mercator. "S tem nismo povedali, da Mercator nima svoje vrednosti, saj izkazani podatki temeljijo na tržnih vrednostih, a se na te ne more dodati tudi vrednost blagovne znamke (Goodwill), ker so načrti, ki so bili takrat narejeni, občutno nižji kot tisti, ki jih imamo danes," je pojasnil Ramljak. Kot je dodal, je revizijo v Mercatorju opravila družba Deloitte, ki so jo v PwC-ju v celoti upoštevali.

Po Ramljakovih besedah predstavljeni podatki revizije nimajo neposrednega vpliva na operativno poslovanje koncerna, v katerega je izredna uprava vstopila 10. aprila letos.

Najpozneje do julija 2018 pogodba z dobavitelji

Jasno finančno stanje v Agrokorju je tudi predpogoj za prestrukturiranje koncerna in končno pogodbo z dobavitelji, ki jo namerava izredna uprava skleniti do konca svojega mandata, najpozneje do 10. julija 2018.

Kriza v Agrokorju ogroža stabilnost hrvaškega gospodarstva, a ima tudi svojo politično plat, saj lahko ogrozi tudi stabilnost desnosredinske hrvaške vlade, ki je prevzela odgovornost za reševanje koncerna s približno 40.000 zaposlenimi.

Todorić na blogu: Tožil bom Ramljaka

Po objavi stanja v koncernu se je na svojem blogu oglasil tudi formalni lastnik Agorkorja Ivica Todorić, ki je zanikal navedbe, da bi odtujil denar ali prikrival finančno stanje podjetja. Zapisal je tudi, da so bile poplačane vse obveznosti. V predhodnem blogu pa je napovedal, da bo državnemu tožilstvu kazensko ovadil Ramljaka "zaradi nezakonitih potez". Zatrdil je, da bo ovadil tudi ljudi iz Agrokorja, ki so "v koncernu storil veliko škodo zaradi lastnih interesov". Znova je dejal, da je lex Agrokor "neustaven" ter da je hrvaška vlada zaradi interesov posameznikov ustvarila razmere za prevzetje Agrokor.

Hrvaški mediji: Todorić naj bi zapustil državo

Največja hrvaška opozicijska stranka SDP je pred meseci zahtevala oblikovanje preiskovalne parlamentarne komisije, ki naj bi se ukvarjala z vzroki krize v največji hrvaški družbi kot tudi z domnevnimi tesnimi povezavami Todorića in državnega političnega vrha skozi leta ter okoliščinami, ki so pripeljale do sprejetja posebnega zakona za Agrokor. Vladajoči HDZ je prejšnji teden popustil zahtevam opozicije, a pogajanja o oblikovanju komisije še potekajo. Preiskovalci hrvaškega tožilstva od pomladi pregledujejo poslovne knjige Agrokorja zaradi suma finančnih malverzacij. Na državnem tožilstvu so povedali, da saborska preiskovalna komisija ne bo motila njihovega dela. Po poročanju več hrvaških medijev naj bi hrvaško pravosodje pripravljalo kazenske ovadbe zoper Todorića zaradi suma prirejanja bilanc, ta pa naj bi že zapustil državo.

Al. Ma., A. V.