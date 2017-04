AI: Kitajska na leto usmrti več ljudi kot vse druge države skupaj

Občutno manj usmrtitev v Iranu in Pakistanu

Amnesty International je v letnem poročilu ugotovila, da je bilo lani kar 37 odstotkov manj ljudi usmrčenih kot leta 2015. So pa v letu 2016 na Kitajskem izvedli več usmrtitev kot vse države skupaj.

Zaradi nesodelovanja Kitajske v poročilu človekoljubna organizacija sicer teh številk ne vključuje. "Ne poznamo števila in imen usmrčenih. Ne vemo, ali so bili deležni poštenega sojenja ali ne. Ne poznamo drugih podrobnosti. Od kitajske vlade želimo, da začne delovati transparentno. Objavljati bi morala podatke o usmrtitvah. To Združeni narodi od Kitajske zahtevajo že 40 let," je povedal predstavnik AI-ja William Nee.

Po neuradnih podatkih AI-ja so na Kitajskem usmrtili več tisoč ljudi. V vseh drugih državah pa so lani usmrtili 1.032 ljudi, kar je 37 odstotkov manj kot leto prej. "Kitajska želi biti voditeljica na svetovnem odru, a ko gre za smrtno kazen, vodi na najhujši možen način – vsako leto usmrtijo več ljudi kot vse druge države na svetu," je dejal generalni sekretar AI-ja Salil Shetty in dodal: "Le peščica držav še vedno v velikem številu izvaja usmrtitve ljudi. Večina držav več ne odobrava odvzema življenja v imenu države. Dejstvo, da so le štiri države odgovorne za 87 odstotkov vseh vknjiženih usmrtitev, jasno kaže, da se tudi smrtni kazni iztekajo dnevi."

Peterico držav, kjer usmrtijo največ ljudi poleg Kitajske, tvorijo še Iran (najmanj 567 usmrtitev), Savdska Arabija (najmanj 154), Irak (najmanj 88) in Pakistan (87). Občutno manj ljudi so usmrtili v Iranu (42 odstotkov) in Pakistanu (73), čemur gre tudi pripisati zmanjševanje števila usmrtitev v svetu. Manj usmrtitev je bilo tudi v podsaharski Afriki, a se je tam število obsodb na smrt več kot podvojilo. Kot ugotavlja AI, predvsem zaradi visokega porasta v Nigeriji. Na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki se je število usmrtitev zmanjšalo za 28 odstotkov, a Iran in Savdska Arabija ostajata med državami, kjer usmrtijo največ ljudi.

Kot ugotavljajo, je bilo v ZDA lani izrečenih najmanj obsodb na smrt po letu 1973, in sicer 32. V ZDA je kljub temu na smrt obsojenih 2.832 ljudi. Obenem je bilo v ZDA izvršenih lani najmanj usmrtitev po letu 1991. ZDA prvič po letu 2006 niso med petimi državami, ki so izvedle največ usmrtitev, piše Al Džazira.

V letu 2016 sta Benin in Nauru odpravila smrtno kazen za vsa kazniva dejanja, v Gvineji pa so odpravili smrtno kazen za navadna kazniva dejanja. Glede na informacije AI-ja je lani 23 držav izvajalo usmrtitve. To je precej manj kot pred 20 leti, ko je usmrtitve izvajalo 40 držav. Po podatkih AI-ja je bilo konec lanskega leta na svetu na smrt obsojenih najmanj 18.848 ljudi.

