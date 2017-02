AI: V vladnem zaporu v Siriji v petih letih obesili 13.000 ljudi

Poboje verjetno izvršujejo še danes

7. februar 2017 ob 11:07

Damask - MMC RTV SLO

Organizacija za zaščito človekovih pravic Amnesty International (AI) je v poročilu razkrila, da so v sirskem vladnem zaporu Sajdnaja v bližini Damaska obesili okoli 13.000 ljudi.

Zapor se nahaja približno 30 kilometrov severno od prestolnice. AI je poročilo, ki ga je naslovil s "Človeška klavnica", pripravil na podlagi 84 intervjujev s pričami, med katerimi so bili nekdanji pazniki, sodniki, odvetniki in pridržani. Sirska vlada je poboje in zlorabe zapornikov zanikala.

AI je vlado Bašarja Al Asada obtožil "izvrševanja politike iztrebljanja", poroča Al Džazira. Zapornike naj bi večkrat mučili in jim odrekali hrano, vodo ter zdravstveno oskrbo. V poročilu piše, da so bili zaporniki posiljeni in prisiljeni, da so se posiljevali med sabo. Hrano so jim pazniki metali na tla, ki so bila prekrita s krvjo in umazanijo. V zaporu veljajo tudi "posebna pravila" - zaporniki ne smejo govoriti, ob prihodu paznikov pa morajo zavzeti določen položaj.

Trupla v množičnih pokopališčih

Med leti 2011 in 2015 so vsaj enkrat na teden iz celic pripeljali skupine s po 50 ljudmi. Odpeljali so jih na arbitražno sojenje, jih pretepli, nato pa "sredi noči in skrivoma" obesili. V poročilu piše, da so imeli med tem procesom zavezane oči in da zaporniki niso vedeli, kdaj in kako bodo umrli, dokler jim niso okoli vratu namestili zanke. BBC poroča, da so bile usmrtitve odobrene na najvišjih ravneh sirske vlade. Trupla naj bi odpeljali v tovornjakih in jih skrivaj pokopali v množičnih pokopališčih.

Večina žrtev je glede na poročilo bila civilistov, ki so nasprotovali Asadovi vladi. "Pustili so jih, da so viseli od deset do 15 minut. Najmlajše njihova teža ni ubila. Zato so jih pomočniki paznikov vlekli dol, da so jim zlomili vratove," Al Džazira citira enega izmed sodnikov, ki je bil priča usmrtitvam. Nekdanji zapornik Nader je opisal, da je samo v enem dnevu, ko so pazniki divje pretepali njegove sojetnike, na njegovem krilu zapora umrlo 13 ljudi. Nekdanji vojaški uradnik, ki so ga aretirali leta 2011, je poudaril, da je slišal ljudi, kako so hlastali za zrakom, ko so jih obesili: "Spali smo ob zvokih, ko so se ljudje davili. To je bilo nekaj normalnega."

AI: Poboje verjetno izvršujejo še danes

AI je dodal, da gre za vojne zločine in zločine proti človeštvu, ki jih verjetno izvršujejo tudi danes, piše STA. V Sajdnaji je še vedno zaprtih na tisoče ljudi. AI je predtem v poročilih zapisal, da naj bi v vladnih zaporih v Siriji od leta 2011 po ocenah umrlo več kot 17.000 ljudi. Zdaj se število s podatki o Sajdnaji še poveča.

Od začetka vojne v Siriji leta 2011 je po ocenah Združenih narodovo umrlo okoli 500.000 ljudi, več milijonov pa jih je zapustilo svoje domove. Strokovnjaki ZN-a za človekove pravice so lani dejali, da imajo priče in dokaze, ki potrjujejo več tisoč usmrtitev v sirskih zaporih.

