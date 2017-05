AKP: Po Erdoganu spet Erdogan

Ustavne spremembe Erdoganu dovoljujejo sočasno predsednikovanje in vodenje stranke

21. maj 2017 ob 19:20

Ankara - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je bil na izrednem kongresu Stranke za pravičnost in razvoj (AKP) znova izvoljen za vodjo AKP-ja. Edini kandidat je prejel 1414 glasov od 1470 delegatov.

Na čelu stranke je nasledil Binalija Yildirima, ki bo do parlamentarnih volitev leta 2019, ki bodo dokončno uveljavile reformo ustave, ostal na mestu premierja.

Erdogan je AKP vodil od njene ustanovitve avgusta 2001 do avgusta 2014, ko je postal prvi neposredno izvoljeni predsednik države. Med letoma 2003 in 2014 je bil tri mandate premier.

Ustavne spremembe, izglasovane na referendumu minuli mesec, so mu omogočile, da je znova prevzel vodenje stranke. Pred spremembami je moral predsednik države prekiniti vezi s svojo politično stranko.

Erdogan je v govoru po izvolitvi dejal, da je današnji kongres nov začetek za Turčijo in njene državljane. "V prihodnjih nekaj mesecih bo Turčija doživela veliki skok, od boja proti terorizmu do gospodarstva, od širjenja pravic in svoboščin do naložb," je zatrdil.

Novi predsednik AKP-ja je obljubil, da bodo v državi razglašene izredne razmere, dokler ne bo sklenjen mir s kurdskimi in islamističnimi uporniki.

Opozicijske stranke, ki zahtevajo razveljavitev ustavnega referenduma zaradi domnevnih nepravilnosti, svarijo, da se Turčija bliža diktaturi.

Policija ubila dva domnevna skrajneža

Medtem je po poročanju državne tiskovne agencije Anadolu policija v preiskavi ubila dva osumljenca, pripadnika t. i. Islamske države, ki naj bi načrtovala napad.

Ukinitev še enega opozicijskega medija?

V petek so turške oblasti izdale nalog za preiskavo in zasego imetja lastnika opozicijskega medija Sozcu Buraka Akbayja in trojice zaposlenih. Novinarji so obtoženi, da so povezani z gibanjem islamističnega pridigarja Fethullaha Gülena, ki bi naj bi bil odgovoren za lanski poskus državnega udara. Protivladni in sekularistični dnevnik Sozcu je eden najbolj prodajanih časopisov v Turčiji.

