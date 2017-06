Al Abadi: Uničenje mošeje uradna razglasitev poraza džihadistov

Mesto brani le še 300 džihadistov

22. junij 2017 ob 08:21

Mosul - MMC RTV SLO/STA

Pripadniki skrajne skupine Islamska država so po navedbah iraških oblasti uničili znamenito mošejo v Mosulu, kjer je njihov vodja Abu Bakr Al Bagdadi pred tremi leti razglasil kalifat, sebe pa oklical za kalifa.

Mošeja Al Nuri s poševnim minaretom je bila ena od osrednjih znamenitosti nekoč dvomilijonskega iraškega mesta, ki so ga sunitski skrajneži zavzeli v bliskoviti ofenzivi leta 2014.

Operacija za osvoboditev Mosula se je začela oktobra in pred nekaj dnevi prešla v sklepno fazo z boji v starem delu mesta, kjer tudi stoji mošeja. Kot poročajo iraške sile, so se njeni pripadniki mošeji približali na 50 metrov, ko so jo skrajneži razstrelili.

Islamska država je hitro zanikala odgovornost in sporočila, da je bila mošeja uničena v letalskem napadu ameriških sil, kar pa v Washingtonu in Bagdadu zanikajo.

"Naše sile so napredovale proti svojim tarčam globoko v starem mestu in ko so se mošeji Al Nuri približale na 50 metrov, je IS zagrešila še en zgodovinski zločin in razstrelila mošejo Al Nuri," je sporočil iraški poveljnik ofenzive na Mosul Abdulamir Jarala.

Iraški premier Hajder Al Abadi je dejal, da gre pri uničenju mošeje za "uradno razglasitev poraza" džihadistov.

Visoki poveljnik ameriških sil v Iraku Joseph Martin je dejal, da so skrajneži uničili enega od največjih zakladov Mosula in Iraka. "To je zločin proti prebivalcem Mosula in Iraka ter razlog, zakaj je treba uničiti to brutalno organizacijo," je dejal.

Le še 300 džihadistov v Mosulu

Mošeja je bila stara več kot 800 let in je le še ena v nizu kulturnozgodovinskih spomenikov, ki so ga sunitski skrajneži uničili v zadnjih letih na osvojenih delih Iraka in Sirije. Vodja Islamske države se je v njej prvič in zadnjič pojavil v javnosti, ko se je po osvojitvi Mosula razglasil za voditelja vseh muslimanov na svetu.

V nedeljo so iraške sile ob podpori koalicijskih zračnih sil oznanile zadnje poglavje v bojih za osvoboditev Mosula, kjer so džihadisti stisnjeni samo še v starem delu mesta. Po nekaterih ocenah naj bi bilo v mestu le še okoli 300 pripadnikov Islamske države, medtem ko jih je bilo oktobra lani ob začetku ofenzive skoraj 6.000.

Združeni narodi ocenjujejo, da džihadisti v mestu zadržujejo še okoli 100.000 civilistov, ki jih uporabljajo kot živi ščit.

Al Bagdadi je ob začetku ofenzive iraških sil obrambo mesta prepustil lokalnim poveljnikom, medtem ko naj bi se trenutno skrival nekje ob meji med Irakom in Sirijo, kjer ozemlje še nadzoruje Islamska država.

