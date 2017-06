Albanija: Po vzporednih izidih volitev Edi Rama ostaja premier

Vlada se bo spopadla z reformo pravosodnega sistema

25. junij 2017 ob 21:53

Tirana - MMC RTV SLO/Reuters

V Albaniji je po vzporednih volitvah slavila Socialistična stranka dosedanjega premierja Edija Rame. Volilna udeležba je bila s 44,9 odstotki najnižja v zgodovini.

Socialistična stranka je prejela med 45 in 49 odstotki glasov. Na drugi mesto se je uvrstila Demokratska stranka Lulzima Bashe, ki je po vzporednih izidih dobila do 34 odstotkov glasov.

Volišča naj bi bila predvidoma odprta do 19. ure, a so zaradi hude vročine - bilo je kar 39 stopinj Celzija - in nizke udeležbe volitve podaljšali do 20. ure. Konča udeležba je bila 44,9-odstotna, kar je najmanj v zgodovini albanskih volitev.

Socialistična stranka je morda osvojila tudi večino oz. več kot 70 sedežev v 140-članskem parlamentu, vendar bo to znano jutri ob razglasitvi uradnih rezultatov.

Med kampanjo sta bila glavna favorita za zmago prav socialistična stranka premierja Edija Rame in desnosredinska Demokratska stranka Lulzima Bashe. Obe stranki sta se povezali proti stranki Socialističnega gibanja za integracijo albanskega predsednika Ilirja Mete.

Nujna reforma pravosodnega sistema

Od novoizvoljene stranke se pričakujejo predvsem reforme pravosodnega sistema, ki so nujne za korak naprej v pristopnih pogajanjih z Evropsko unijo.

Več tisoč muslimanov, ki v državi predstavljajo okoli 60 odstotkov prebivalstva, so v prenovljenem središču Tirane z molitvami zaznamovali zadnji dan ramazana.

Več sto primerov podkupovanja in ustrahovanja

Med kampanjo so zaznali več sto primerov poskusov podkupovanja in ustrahovanja volivcev, je v izjavi podalo albansko notranje ministrstvo, ki pa ni razkrilo vpletenih strank.

Socialisti Rame so ob prevzemu vlade leta 2013 uspeli ekonomsko rast dvigniti na 3,45 odstotka v primerjavi z 0,97-odstotno rastjo ob prevzemu, vendar niso uspeli zagotoviti kampanjske obljube o novih 300.000 delovnih mestih ter brezplačnem zdravstvu za starejše od 40 let.

Mednarodni ugled države je padel tudi zaradi podatka, da je Albanija največji proizvajalec konoplje na prostem.

J. R.