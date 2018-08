Albanija za prihodnje leto napoveduje odprtje meje s Kosovom

Odzivi iz Srbije: "Kosovo in Albanija nimata meje"

2. avgust 2018 ob 16:27

Skenderaj,Beograd - MMC RTV SLO, STA

Albanski minister za izseljence Pandeli Majko je napovedal, da bo od začetka prihodnjega leta meja med Albanijo in Kosovom odprta. Napoved je sprožila oster odziv Srbije.

"Mejo med Albanijo in Kosovom moramo odpreti. Premier (Edi Rama) mi je povedal, da je že sprejel to odločitev in da se prosto gibanje med Albanijo in Kosovem začne 1. januarja," je v sredo na slovesnosti ob dnevu izseljencev v mestu Skenderaj v osrednjem delu Kosova dejal albanski minister.

Njegova napoved odprte meje je požela bučen aplavz, je poročal hrvaški novičarski portal N1. Prireditve sta se udeležila tudi kosovska predsednik in premier, Hashim Thaci in Ramush Haradinaj, ki pa navedbe albanskega ministra nista komentirala.

Srbski minister za obrambo Aleksandar Vulin je medtem sporočil, da je Albanija z najavo odprave nadzora na meji s Kosovom izrazila ozemeljske težnje do srbskega ozemlja in da "nevarnost oblikovanja velike Albanije destabilizira celotno regijo". Vulin je še menil, da se te ozemeljske težnje ne bodo ustavila le pri ozemlju Srbije, zato imajo "vse balkanske države razlog za zaskrbljenost", poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Đurić: "Kosovo in Albanija nimata meje"

Najavo odprave meje je obsodil tudi vodja srbskega vladnega urada za Kosovo Marko Đurić. Kot je dejal, je bila napoved albanskega ministra neresna in neodgovorna ter bo le še dodatno zaostrila odnose v regiji. "Kosovo in Albanija nimata meje, temveč imata mejo, dolgo 111 kilometrov, Srbija in Albanija," je povedal Durić. Dodal je še, da pričakuje odziv mednarodne skupnosti.

J. R.