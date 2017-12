Ali bo Trump Jeruzalem priznal za prestolnico Izraela?

Odločitev bi nosila daljnosežne geopolitične posledice

3. december 2017 ob 21:40

Jeruzalem,Washington,Tel Aviv - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ameriški mediji poročajo, da bo predsednik Donald Trump v sredo najverjetneje priznal Jeruzalem za prestolnico Izraela. Njegov svetovalec in zet Jared Kushner je za Reuters dejal, da Trump končne odločitve še ni sprejel.

Status Jeruzalema je bil vedno ena najbolj spornih točk v prizadevanjih za doseganje miru med Izraelci in Palestinci. Poteza bi najverjetneje še poslabšala odnose in dodatno otežila proces sprave. Obe strani namreč Jeruzalem prepoznavata za svojo prestolnico. V Jeruzalemu so vladna infrastruktura Izraela in nekatera najpomembnejša svetišča muslimanskih Palestincev. Izraelsko priključitev vzhodnega dela mesta leta 1967 Združeni narodi obravnavajo kot nelegitimno, mednarodna skupnost pa Jeruzalema ne priznava za izraelsko prestolnico.

Trump bi utegnil po poročanju ameriških medijev, prvi je o tem pisal Wall Street Journal, Jeruzalem za prestolnico oklicati v govoru v sredo, dokončno odločitev o tem pa naj bi sprejel v ponedeljek. Zakon iz leta 1995 (Jerusalem Embassy Act), ki ga je sprejel takratni ameriški kongres, predvideva tudi premestitev ameriškega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Selitev je obljubljalo že več ameriških predsednikov. Trump naj bi sicer za zdaj Jeruzalem priznal za izraelsko prestolnico, ameriško veleposlaništvo pa bo po poročanju CNN-a preselil šest mesecev kasneje ali pa sploh ne. Selitev veleposlaništva je sicer obljubljal v predsedniški kampanji, poroča Independent.

Pozivi ZDA, naj ne prestavijo veleposlaništva

Poročanje o priznanju prestolnice je močno razburilo Palestince. Gibanje Hamas je pozvalo k oboroženemu uporu v boju za Jeruzalem. Arabska liga in zmernejše palestinske oblasti medtem ZDA pozivajo, naj ne prestavijo svojega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. To bi po njihovem mnenju pokopalo morebitna bližnjevzhodna mirovna pogajanja v prihodnosti in zanetilo novo nasilje na nemirnem območju.

"Vzhodni Jeruzalem s svojimi svetišči je začetek in konec vsake rešitve, ki območje brani pred uničenjem," je zapisal tiskovni predstavnik palestinskega predsednika Mahmuda Abasa. Čeprav ZDA v sporočilu za javnost niso neposredno omenjene, gre za jasno sporočilo, da bi "izraz priznanja združenega Jeruzalema za prestolnico Izraela" pomenil konec možnosti za mirovni proces.

Abas se bo sestal s predsedniki in vladarji

Abas je sprožil diplomatsko kampanjo, s katero skuša spodbuditi mednarodno nasprotovanje pričakovanemu koraku ZDA. Palestinski predsednik je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA v zvezi s tem že govoril s francoskim, turškim in egiptovskim predsednikom, katarskim emirjem in jordanskim kraljem.

Generalni sekretar Arabske lige Ahmed Abul Geit je že ponovil palestinska svarila: "Zelo jasno sporočamo, da sprejetje takšnega ukrepa ni upravičeno. Ne bo služilo miru ali stabilnosti, ampak bo vodilo v ekstremizem in zatekanje k nasilju. To koristi le eni strani: izraelski vladi, ki je sovražna miru."

Občutljivo vprašanje za Arabce in muslimane

Jordanske oblasti naj bi že pozvale h kriznemu srečanju Arabske lige in Organizacije islamskega sodelovanja, je za Reuters sporočil jordanski uradnik, ki je želel ostati neimenovan. "Razglasitev prestolnice bi zavrla vsa prizadevanja za premik mirovnega procesa, arabske in muslimanske dežele pa bi jo imele za provokacijo," je dejal in dodal, da "nobeno vprašanje ne bo premaknilo Arabcev in muslimanov v takšni meri kot Jeruzalem".

Dinastija kralja Abdulaha II. je tudi uradni skrbnik islamskih svetišč v Jeruzalemu, zato so jordanske oblasti še posebej pozorne na dogajanje okoli mesta, še posebej po letošnjih spopadih na tretjem najsvetejšem kraju za muslimane, pri mošeji Al Aksa (za Jude Tempeljski grič). V Jordaniji biva tudi veliko število potomcev palestinskih beguncev, ki so v državo prebegnili po nastanku Izraela leta 1948.

McMaster upa na ugodno rešitev za obe strani

Trumpov svetovalec za državno varnost H. R. McMaster je sporočil, da ni seznanjen s Trumpovo končno odločitvijo, niti glede priznanja prestolnice niti glede premika veleposlaništva. Dejal je le, da so Trumpovi svetovalci predsedniku predstavili več možnosti za reševanje vprašanja izraelske prestolnice ter mu svetovali, naj vprašanje obravnava tako, da bo "ujel trenutek v smeri mirovnega sporazuma in sprejel odločitev, ki bo ugodna tako za Izraelce kot Palestince", povzema izraelski Haaretz.

Svarila pred nasilnimi protesti

Ameriško zunanje ministrstvo je medtem po poročanju CNN-a prejelo opozorila, naj se v primeru oznanila o premiku prestolnice pripravijo na nasilne proteste pred ameriškimi veleposlaništvi. Neimenovani predstavnik zunanjega ministrstva je namignil na povezavo med nedavnim Trumpovim deljenjem antimuslimanskih tvitov in premikom izraelske prestolnice. Če bi se na tvite na Bližnjem vzhodu odzvali s protesti, bi vedeli, "kje bo postalo vroče in kje moramo sprejeti dodatne ukrepe", je za CNN povedal predstavnik.

J. R.