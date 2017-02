Ali Rusija res razmišlja o izročitvi Snowdna ZDA kot "darilo" Trumpu?

Snowden: "To je dokaz, da nisem ruski vohun"

11. februar 2017 ob 15:57

Moskva - MMC RTV SLO

Ameriška televizija CNBC na podlagi dveh obveščevalnih virov, pridobljenih s prisluškovanjem ruskim uradnikom, poroča, da naj bi Moskva razmišljala o izročitvi Edwarda Snowdna ZDA kot "darilo" novemu predsedniku Donaldu Trumpu za izboljšanje odnosov.

Kremelj te navedbe zanika, Snowden pa navedbe jemlje kot dokaz, da ni ruski vohun, kot so ga obtoževali nekateri v ZDA. Snowdnov zagovornik v ZDA Ben Wizner je dejal, da o tem ne vedo nič.

Trump je sicer že leta 2013, nekaj mesecev po tem, ko je Snowden, nekdanji sodelavec Agencije za nacionalno varnost (NSA), razkril informacije o ameriškem nadzorovanju, na Twitterju zapisal, da bi bilo treba Snowdna usmrtiti, ker je vohun. Julija lani, na vrhuncu volilne bitke s Hillary Clinton, pa je dejal, da mu bo ruski predsednik Vladimir Putin izročil Snowdna, če bo postal predsednik.

Snowden je po posredovanju kočljivih podatkov o dejavnostih ameriških obveščevalnih agencij, ki praktično nadzirajo ves svet, pobegnil s Havajev v Hongkong, od tam pa v Rusijo, kjer mu je Kremelj podelil azil.

Zaman čakali na Obamovo pomilostitev

V intervjuju za revijo The Nation leta 2014 je Snowden povedal, da njegov cilj bega ni bila Rusija, ampak Latinska Amerika. "Veliko ljudi se še vedno ne zaveda, da moj namen nikdar ni bil pristati v Rusiji. Ameriška vlada je čakala, dokler nisem zapustil Hongkonga, potem pa mi je preklicala potni list, da bi me ujeli v Rusiji. A če bi me res hoteli ujeti, bi mi pustili, da odpotujem v Latinsko Ameriko, ker lahko Cia tam doli deluje nekaznovano. Tega niso hoteli, odločili so se, da me obdržijo v Rusiji," je povedal.

V ZDA mu grozi najmanj 30 let zapora, pod Trumpom pa morda še kaj hujšega. Trumpovega predhodnika Baracka Obamo so sicer v zadnjih mesecih predsednikovanja aktivisti in peticija z več kot milijon podpisi pozivali, naj Snowdna pomilosti, kot je pomilostil še eno živižgačico, vojakinjo Chelsea Manning, a se je Obama branil, da tega ne more storiti, ker Snowden nikdar ni bil ničesar obsojen.

Kot poroča STA, bi bila vrnitev Snowdna v ZDA za Rusijo koristna. Od njega so dobili, kar so hoteli, njegovo sojenje v ZDA pa bi povzročilo dodatne prepire okrog Trumpa, človekovih pravic, dejavnosti obveščevalnih agencij in pravosodja.

33-letni Snowden se sicer nad navedbami o predaji ZDA zdi bolj kot kaj drugega, navdušen. "Končno: Neizpodbiten dokaz, da nisem nikdar sodeloval z ruskimi obveščevalci. Nobena država ne predaja svojih vohunov," je tvitnil.

Ostra kritika Snowdnovega dejanja

Podobno je menil že decembra, ko ga je Katie Couric iz Yahoo Newsa vprašala po odzivu na govorice, da naj bi ga Putin izročil Trumpovi administraciji. Snowden se je na to zasmejal: "V bistvu me to opogumlja. Ni dolgo, kar so ljudje govorili, da sem ruski vohun. A države ne izročajo svojih vohunov. (...) To je zame dokaz, da sem neodvisen, da sem vedno delal v imenu ZDA." Je pa ob tem priznal, da si kljub temu izročitve ZDA nikakor ne želi, saj da bi bila s stem ogrožena njegova svoboda in življenje.

Kot poroča Huffington Post, je Snowden še posebej občutljiv na navedbe sodelovanja z Rusi in da se ne izreka dovolj glede kršitev človekovih pravic v svoji državi gostiteljici. Kongresni odbor za obveščevalne zadeve je v svojem ostrem poročilu decembra napadel Snowdna, ker je resno ogrozil ameriške vojake na tujem in ker je še naprej "v stiku" z ruskimi obveščevalci, čeprav poročilo ni navedlo nobenih dokazov, ki bi to tezo podprli. "Po treh letih preiskave in milijonih davkoplačevalskega denarja ne morejo predstaviti nobenega dokaza zlonamernega namena, tujega vpliva ali škode. Uau," je tvitnil takrat Snowden.

Rusija je sicer pred slabim mesecem dni Snowdnu podaljšala azil do leta 2020. Ob tem se je tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova obregnila ob navedbe takratnega v. d. direktorja Cie Michaela Morella, da bi morala Rusija Snowdna izročiti Trumpovi administraciji "v znak dobre volje".

Zaharova je na Facebooku zapisala, da Morell namiguje, da bi morali Rusi Snowdna izročiti kot nekakšno "darilo" novemu predsedniku, kar je nezaslišano. "Najbolj smešno pa je, da niti nekdanji namestnik direktorja Cie (!!!) ne ve, da se je Snowdnu ravnokar za nekaj let podaljšalo njegovo dovoljenje za bivanje v Rusji," je zapisala. "In resno, bistvo Morellovih insinuacij je ideologija izdaje. Spregovorili ste, g. Morrell, in zdaj je vsem jasno, da je v vašem uradu povsem normalno izročati darila v obliki ljudi in izročati tiste, ki iščejo zaščiti."

Finally: irrefutable evidence that I never cooperated with Russian intel. No country trades away spies, as the rest would fear they're next. https://t.co/YONqZ1gYqm — Edward Snowden (@Snowden) February 10, 2017

ObamaCare is a disaster and Snowden is a spy who should be executed-but if it and he could reveal Obama's records,I might become a major fan — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2013

