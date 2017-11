Amano: Iran izpolnjuje svoje "jedrske" obveznosti

Inšpektorji imeli dostop do vseh lokacij

23. november 2017 ob 16:05

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Jukija Amano je na rednem zasedanju sveta guvernerjev na Dunaju, zagotovil, da Iran v celoti izvaja svoje obveznosti iz sporazuma o iranskem jedrskem programu.

Poudaril je, da so imeli inšpektorji agencije dostop do vseh lokacij v Iranu, ki so jih hoteli obiskati. Opozoril je, da bi Teheran moral uzakoniti stroga pravila IAEA o inšpekcijah jedrskih zmogljivosti, saj sedaj ta pravila uporabljajo začasno.

Sporazum določa, da Iran v zameno za odpravo gospodarskih sankcij odstopi od jedrskih dejavnosti. Po tem dogovoru mora Iran 20.000 centrifug za plemenitenje urana zmanjšati na 5.000. Prav tako mora zalogo urana zmanjšati za 98 odstotkov, na 300 kilogramov. Najvišja raven obogatenega urana pa ne sme preseči 3,67 odstotka. Za izdelavo jedrskega orožja je potreben 90-odstotno obogaten uran

Veleposlanik Benedejčič: Sporazum deluje

Zasedanja na Dunaju se je udeležil tudi veleposlanik Andrej Benedejčič, guverner Slovenije v Svetu guvernerjev IAEA, ki je države članice seznanil, da se je Slovenija odločila prispevati finančna sredstva sekretariatu IAEA za potrebe nemotenega nadzora in verifikacijo izvajanja jedrskega sporazuma z Iranom iz leta 2015.

Veleposlanik Benedejčič je nadalje izpostavil, da takšni in podobni prispevki jasno pričajo o pomenu, ki ga države članice IAEA pripisujejo iranskemu jedrskemu sporazumu. Zato je poudaril, da Slovenija računa na nadaljnjo implementacijo sporazuma s strani vseh pogodbenic. Prav tako je pozdravil profesionalno in nepristransko delo IAEA pri spremljanju in verifikaciji jedrskih zavez Irana.

V luči že devete zaporedne potrditve IAEA, da Iran svoje zaveze spoštuje, je ocenil, da sporazum deluje in daje rezultate ter ga je zato treba ohraniti, tudi kot pomemben steber mednarodne arhitekture neširjenja jedrskega orožja, so sporočili s stalnega predstavništva Slovenije pri ZN, Ovseju ter drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju.

Svet guvernerjev je na zasedanju obravnaval tudi poročilo odbora za tehnično pomoč in sodelovanje ter potrdil predlog programa tehničnega sodelovanja IAEA v obdobju 2018-2019. Razpravo bo opravil tudi o uporabi nadzornih ukrepov v Severni Koreji in izvajanju sporazuma o nadzornih ukrepih pogodbe o neširjenju jedrskega orožja v Siriji.

Trump ni zadovoljen s sporazumom

Čeprav IAEA v svojih poročilih redno ugotavlja, da Iran spoštuje svoje zaveze iz sporazuma, ga ameriški predsednik Donald Trump oktobra ni hotel potrditi, češ da ni v interesu ZDA, usodo dogovora pa je prepustil kongresu. Do sredine decembra ima tako kongres, kjer imajo večino republikanci, čas, da odloči, ali bodo znova uvedli sankcije proti Iranu. Trump je napovedal tudi možnost "končanja" sporazuma, če ameriški kongres in drugi podpisniki sporazuma ne bodo naslovili njegovih številnih pomanjkljivosti.

A. V.