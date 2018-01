Amazon v Seattlu odprl prvo fizično trgovino brez blagajn

Vrsta ob vstopu v trgovino

23. januar 2018 ob 12:41

Seattle - MMC RTV SLO, STA

Spletni trgovski velikan Amazon je v ponedeljek v Seattlu v ZDA odprl prvo fizično trgovino brez blagajn, v kateri kupca spremljajo senzorji in kamere, ki snemajo dogajanje.

Amazon trgovino oglašuje kot trgovino brez vrst. Kupci so napolnili nakupovalne vrečke in odšli iz trgovine brez občutka, da so plačali, saj Amazonova tehnologija samodejno zaračuna izdelke v trenutku, ko jih kupec vzame s police.

Če si kupec, potem ko je artikel vzel s police, premisli, ga lahko vrne nazaj, saj tehnologija to potezo zazna in artikel odšteje z računa. Ni pa priporočljivo pomagati manjšim kupcem, ki z roko ne sežejo dovolj visoko na polico, saj sistem zaračuna tistemu, ki je artikel vzel s police.

Za nakupovanje je treba imeti na pametnem telefonu naloženo aplikacijo Amazon Go in odprt račun, ki je povezan s plačilno ali kreditno kartico. Sistem deluje tudi, če uporabnik telefon ugasne. Z enim računom lahko nakupuje več ljudi, uporabniki pa lahko le upajo, da je Amazon dobro poskrbel za varnost delovanja aplikacije.

V trgovini kupca spremljajo senzorji in kamere s stropa, ki snemajo dogajanje. To sicer ne pomeni, da je trgovina brez zaposlenih. Treba je namreč polniti police, pripravljati sveže postreženo hrano ali nuditi informacije.

Prvi dan obratovanja trgovine Amazon Go je po poročanju ameriških medijev minil brez spodrsljajev. Kljub Amazonovim napovedim, da bo trgovina brez vrst, pa je bila zaradi velikega zanimanja vrsta ob vstopu v trgovino in ne ob izstopu iz nje.

Za zdaj Amazon koncepta ne bo širil

Ministrstvo za delo ZDA ocenjuje, da je blagajnikov v trgovinah približno 3,5 milijona, od tega v trgovinah z živili skoraj milijon. Čeprav je Amazon koncept trgovine brez blagajn preizkušal leto dni, za zdaj ne načrtuje širitve zamisli, na primer na verigo trgovin Whole Foods, ki jo je prevzel lani za 14 milijard dolarjev.

B. V.