Američani in Kitajci skušajo s pogovori preprečiti trgovinsko vojno

ZDA želijo boljši dostop do kitajskega trga in zaščito intelektualne lastnine

4. maj 2018 ob 07:30

Peking - MMC RTV SLO

Kitajski in ameriški predstavniki se v Pekingu pogovarjajo o možnostih za odpravo trgovinskih neravnovesij, s katerimi se želita največji svetovni gospodarstvi izogniti trgovinski vojni.

Ameriško delegacijo vodi finančni minister Steve Mnuchin, kitajsko pa podpredsednik vlade Lju He. Obe strani sta v zadnjih dneh poudarjali nujnost dogovora, vendar vsaj za zdaj nobena ni pripravljena popuščati.

Kot poroča Uroš Lipušček, sodelavec RTV Slovenija iz Pekinga, sta delegaciji v četrtek zasedali pozno v noč, a o poteku pogajanj za zdaj ni nič znanega. Poleg tako imenovanih trgovinskih jastrebov so v sedemčlanski ameriški delegaciji tudi predstavniki globalistov, ki nasprotujejo naraščajočemu protekcionističnemu valu. Strokovnjaki zato menijo, da bo tako sestavljena delegacija težko zavzela povsem enotno stališče. Američane bo sprejel tudi kitajski predsednik Ši Džinping, poroča Lipušček.

Predstavniki ZDA bodo skušali doseči napredek predvsem na treh področjih – pri zmanjšanju trgovinskega primanjkljaja, boljšem dostopu do kitajskega trga in zaščiti intelektualne lastnine, piše CNN.

Bodo ZDA uvedle dodatne carine?

Kot dodaja Lipušček, je v kitajsko delegacijo vključenih več znanih ekonomistov z diplomami s Harvarda in z izkušnjami, kar pomeni, da dialog poteka na visoki strokovni ravni. Strokovnjaki menijo, da od prvega kroga trgovinskih pogajanj ni mogoče pričakovati posebnega napredka. Trumpova administracija bi sicer lahko po 22. maju uvedla 25-odstotne dodatne carine na okoli 1.300 kitajskih izdelkov v skupni vrednosti okoli 50 milijard dolarjev. Takrat bo namreč potekel rok za oddajo pripomb na predlagano povečanje carin. Četrtkov tvit ameriškega predsednika Donalda Trumpa, "da se bo v bližnji prihodnosti srečal s kitajskim predsednikom Šijem, s katerim bosta imela vedno zelo dobre odnose", napoveduje možnost kompromisa.

Peking povečuje proizvodnjo soje in čipov

Ker je Kitajska zagrozila, da bo Američanom vrnila z enako mero, bosta v primeru odkrite trgovinske vojne prizadeti obe državi. Kitajske oblasti so na primer napovedale, da bodo prihodnje leto povečali proizvodnjo soje, kar pomeni manjši uvoz iz ZDA, poleg tega pa bodo poskušali v kar najkrajšem času doseči tudi bistveno večjo proizvodnjo čipov in polprevodnikov, kar bo prav tako udarilo ameriška podjetja, ki izvozijo na kitajsko več kot 30 odstotkov svoje proizvodnje čipov.

Predsednika obeh držav bi se utegnila srečati po napovedanem vrhu med Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom, do katerega bo verjetno prišlo do konca tega meseca. Kot možne kraje srečanja poleg Panmundžoma, za katerega se zavzema Trump, omenjajo še Singapur in Ulan Bator. Po v četrtek končanem uspešnem obisku kitajskega zunanjega ministra Vang Džija v Pjongjangu pa se spet omenja tudi Peking.

A. P. J.