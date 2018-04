Američanka za pet let v zapor, ker je - volila

Brez milosti v Teksasu

5. april 2018 ob 18:15

Dallas - MMC RTV SLO

Američanka iz Teksasa je bila obsojena na pet let zaporne kazni, ker je leta 2016 na predsedniških volitvah oddala svoj glas, čeprav po zakonu kot nekdanja zapornica tega ne bi smela voliti.

43-letna Crystal Mason se brani, da če bi vedela, da kot nekdanja zapornica ne sme voliti, tega nikdar ne bi storila. Poleg tega pravi, da sploh ni nameravala voliti, dokler je k temu ni pregovorila mama, poroča Washington Post.

Masonova, nekdanja uslužbenka davčnega urada, je bila le malo pred volitvami izpuščena iz zveznega zapora, kjer je od leta 2012 prestajala zaporno kazen zaradi davčne goljufije. Za časa volitev je bila Masonova še vedno na pogojnem izpustu, a ji nihče, vključno z njenim nadzornikom, ni povedal, da v Teksasu kot obsojena zločinka ne sme voliti, trdi njen odvetnik, J. Warren St. John.

Zaradi nezakonite oddaje glasu na volitvah leta 2016 je bila Masonova v četrtek obsojena na pet let zapora. "Mislite, da bi ogrozila svojo svobodo? Iskreno mislite, da bi hotela spet zapustiti svoje otroke? To je bila najhujša izkušnja v mojem življenju. Katera mama bi pustila svoje otroke same zaradi volitev?" se je spraševala Masonova pred časom za časnik Fort Worth Star-Telegram.

Njen odvetnik pa: "Volila je v dobri veri. Pokazala je svojo osebno izkaznico. Vse je bilo resnično. Kot je dejala na sodišču, zakaj bi hotela ogroziti vse, kar je storila, da je prišla prvič iz zapora, k svoji družini, če bi vedela, da po zakonu ne sme voliti?"

Njen glas sploh ni štel

In kako je sploh prišlo do tega, da je Masonova lahko oddala svoj glas? Na dan volitev 8. novembra je Masonova prišla na volišče, a njenega imena na seznamu volivcev ni bilo. Uslužbenka na volišču ji je skušala pomagati in ji je izročila provizorično glasovnico, ki osebi omogoča oddajo glasu, če podpišejo izjavo, da izpolnjujejo vse pogoje. Da kaznjenci, ki kazen še prestajajo, ne smejo voliti, je bilo zapisano na dnu izjave v drobnem tisku, ki pa ga Masonova ni prebrala.

A nazadnje njen glas niti štel ni. Vse provizorične glasovnice namreč pregledajo in prav to je oblasti pripeljalo do preiskave Masonove.

"Mislim, da nikdar več ne bom volila," je dejala Masonova medijem po obsodbi. "Iskrena sem. Nikdar več ne mislim voliti."

Trump nad volilne prevare

Kot navaja Washington Post, je primer zadnji v seriji ilustracij, kako goreče so se v Teksasu lotili volilnih prevar, problematike, ki so jo tamkajšnji republikanski vodje opisali kot "široko razmahnjene", niso pa za to predložili nobenega dokaza. Obsodba Masonove je zgolj osamljen primer.



In če pri osebnem glasovanju do prevar praktično ne prihaja, pa te so pogostejše pri glasovanju po pošti. Leta 2016 je okrožje Dallas na volitvah za mestni svet moralo zaseči okoli 700 sumljivih glasovnic, potem ko so se volivci pritožili, da so po pošti prejeli glasovnice, za katere niso zaprosili.

Ameriški predsednik Donald Trump sicer kljub popolni odsotnosti dokazov vztraja, da je "na milijone ljudi" na volitvah 2016 glasovalo nezakonito - in vsi da so glasovali za njegovo tekmico Hillary Clinton. Za potrebe preiskovanja teh navedb je Trump celo vzpostavil zdaj že razpuščeno komisijo za volilne prevare.

K. S.