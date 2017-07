Ameriška bombnika po raketnem poskusu preletela Korejski polotok

Raketa bi po izračunih lahko zadela Denver ali Chicago

30. julij 2017 ob 13:13

Pjongjang, Washington - MMC RTV SLO/Reuters

Po nedavnem raketnem poskusu Severne Koreje so ZDA odgovorile z opozorilnim preletom dveh bombnikov nad Korejskim polotokom. Predsednik Donald Trump meni, da bi Kitajska lahko rešila položaj.

Petkov test balistične rakete Severne Koreje po mnenju strokovnjakov kaže, da bi rakete lahko dosegle kopno ameriškega ozemlja.

Ameriška bombnika B-1B sta vzletela iz oporišča na otoku Guam v Marianskem otočju. Med preletom v zgodnjih nedeljskih urah so se jima pridružila japonska in južnokorejska vojaška letala.

"Severna Koreja ostaja največja grožnja stabilnosti na območju. Ob pozivu smo pripravljeni na kraj po naši izbiri odgovoriti s hitro in usodno silo," je v izjavi zapisal poveljnik tihooceanskih zračnih sil general Terrence J. O'Shaughnessy.

Trump jezen na Kitajsko

Kitajska je izrazila nasprotovanje raketnemu poskusu in kršenju resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov, vendar je ob tem vse strani pozvala k pazljivemu ravnanju, da bi se izognili konfliktom.

Trump je medtem tvitnil, da je izredno razočaran nad kitajskim ravnanjem. Zapisal je, da Kitajski ne bo dopustil, da ne stori ničesar glede Severne Koreje, saj bi po njegovem mnenju lahko enostavno rešila zadevo.

"Naši nespametni voditelji so v preteklosti Kitajski dopustili večmilijardno letno poslovanje z njimi, ti pa zdaj ne storijo ničesar glede Severne Koreje, samo govorijo," je okrcal Kitajsko.

Raketa bi lahko zadela Denver ali Chicago

Po poročanju KCNA-ja je raketa Hvasong-14, kar je korejska beseda za Mars, dosegla višino 3.724,9 kilometra, in v 47 minutah letela 998 kilometrov daleč ter pristala v Japonskem morju. Oblasti Severne Koreje so sporočile, da so bile raketno tehnologijo prisiljene razviti, ker "ameriška imperialistična pošast išče novo priložnost za napad".

Direktor Svetovnega varnostnega programa David Wright je v svojem tehniškem blogu zapisal, da bi ob standardni krivulji leta takšna raketa dosegla razdaljo 10.400 kilometrov, kar pomeni, da bi lahko zadela tudi Denver ali Chicago v ZDA.

J. R.