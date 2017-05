Ameriška vojaška ladja vznemirila Kitajsko

Državi druga drugo obtožujeta militarizacije območja

25. maj 2017 ob 16:28

Peking - MMC RTV SLO

Ameriška vojaška ladja USS Dewey je s plovbo v bližini umetnega otoka Mischief Reef, ki ga je zgradila Kitajska v spornih vodah južnokitajskem morja, razburila Peking.

Po poročanju ameriških medijev je USS Dewey plula 12 navtičnih milj od umetnih otokov oziroma čeri, kar je vznemirilo Kitajsko. Ta je sporočila, da je ameriško plovilo brez dovoljenja vplulo v kitajske vode, zato ga je kitajska mornarica opozorila, naj jih zapusti.

Kitajska na spornem območju gradi oporišča

Na drugi strani pa Američani vztrajajo, da so pluli v mednarodnih vodah in da želijo zagotoviti le proste plovne poti na strateškem območju. ZDA so sicer v preteklosti kritizirale ravnanje Pekinga, ki si ob nasprotovanju sosednjih držav Vietnama, Filipinov, Malezije, Tajvana, lasti večino južnokitajskega morja, vključno s spornimi čermi in otoki, ki jih je dogradil v nekakšna vojaška oporišče.

"Dejanje ZDA je poškodovalo suverenost Kitajske in njene varnostne interese. Kaj lahko bi vodilo do konflikta. Kitajska odločno nasprotuje tovrstnim dejanjem. Poteza ZDA je ogrozila proces dialoga, ki poteka na tem področju," je dejal uradni govorec kitajskega zunanjega ministrstva Lu Kang.

ZDA in Kitajska sicer druga drugo obtožujeta "militarizacije" območja, ki je pomembna trgovska plovna pot. Poleg tega je bogato z ribami, domneva pa se, da je nahajališče nafte in plina.

Sodišče v Haagu razsodilo proti Kitajski

Lani je Arbitražno sodišče v Haagu na poziv Filipinov zavrnilo kitajsko prilaščanje območja, saj da zato ni zgodovinske upravičenosti. Kitajska je razsodbo zavrnila in napovedala, da je ne bo spoštovala.

A. V.