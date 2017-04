Ameriška vojska na Islamsko državo v Afganistanu odvrgla "mater vseh bomb"

Tarča napada predori in jame skrajnežev

13. april 2017 ob 20:19

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ameriška vojska je na objekt skrajne skupine Islamska država v Afganistanu odvrgla največjo nejedrsko bombo GBU-43/B, ki je znana tudi kot "mati vseh bomb".

To je prvič, da so ZDA omenjeno bombo uporabile v spopadu. Ameriško vojaško letalo MC-130 je bombo odvrglo v okrožju Ačin v pokrajini Nangarhar v bližini meje s Pakistanom.

Več kot devet metrov dolga bomba GBU-43/B tehta 9.797 kilogramov in je vodena prek Globalnega sistema pozicioniranja. Prvič so jo preizkusili marca leta 2003, le nekaj dni pred začetkom ameriškega vojaškega posredovanja v Iraku.

General John Nicholson, ki poveljuje ameriškim in mednarodnim silam v Afganistanu, je pojasnil, da so bombo uporabili proti sistemom jam in zaklonišč, v katerih prebivajo pripadniki Islamske države v Afganistanu. "Gre za pravšnje orožje za odstranitev teh ovir in ohranitev pobude v boju proti Islamski državi," je dejal.

ZDA naj bi imele okoli 15 tovrstnih bomb, ki je vse do zdaj niso odvrgle v bojne namene.

Napad z omenjeno bombo se je zgodil, potem ko je bil prejšnji teden v spopadih s skrajneži Islamske države v Nangarharju ubit pripadnik ameriških posebnih enot.

Prva veja IS-ja izven arabskega sveta

Tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer je povedal, da so se prek predorov in jam skrajneži svobodno premikali ter tako lažje izvajali napade na ameriške vojaške svetovalce in pripadnike afganistanskih sil na tem območju. Po njegovih besedah so pred napadom z GBU-43 sprejeli vse potrebne ukrepe za zaščito civilistov in preprečitev stranske škode.

Afganistanska veja Islamske države je bila ustanovljena januarja leta 2015, kar je takrat pomenilo prvo širitev skrajne sunitske skupine zunaj arabskega sveta. Ocene števila njenih pripadnikov se razlikujejo od tisoč do pet tisoč borcev.

G. V.