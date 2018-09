Ameriške diplomate na Kubi bi lahko napadli z mikrovalovi

Kubanska vlada ne ve, za kaj gre

3. september 2018 ob 10:52

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški diplomati na Kubi in Kitajskem bi bili lahko tarča napada z mikrovalovi, ugotavljajo ameriški zdravniki in znanstveniki.

Od konca leta 2016 je namreč 25 ameriških diplomatov in članov njihovih družin na Kubi poročalo, da so v hotelih ali doma slišali visok zvok, nato pa so imeli zdravstvene težave. Med drugim so se spoprijemali s slabostjo, hudimi glavoboli, utrujenostjo in vrtoglavico. O podobnih "skrivnostnih napadih" so poročali tudi ameriški diplomati na Kitajskem.

Ekipa zdravnikov, ki je obravnavala žrtve, v marca objavljeni študiji ni omenjala mikrovalov kot možnega vzroka težav. Vendar pa je vodja raziskave Douglas Smith za nedeljsko izdajo časopisa New York Times povedal, da zdaj mikrovalove obravnavajo kot najverjetnejši vzrok. Čedalje bolj so prepričani tudi, da so diplomati dobili možganske poškodbe. "Vsi smo bili najprej precej skeptični," je povedal, vendar se zdaj po njegovih besedah vsi strinjajo, da je nekaj na tem.

ZDA izgnale 15 kubanskih diplomatov

Da bi bili lahko mikrovalovi vzrok, sicer javno niso govorili ne na ameriškem zunanjem ministrstvu niti na FBI-ju. Times navaja, da številna vprašanja ostajajo še neodgovorjena, med drugim kdo bi lahko izvedel napad in zakaj. ZDA so septembra lani zaradi incidenta izgnale 15 kubanskih diplomatov in skrčile število lastnega osebja na veleposlaništvu v Havani za polovico. Kubanska vlada trdi, da niti najmanj ne ve, za kaj gre.

Orožje kot satelitska antena z dometom nekaj sto metrov

Po poročanju časnika naj bi bile ZDA, Kitajska, Rusija in več evropskih držav sposobnih razviti orožje za napad z mikrovalovi, s katerimi bi lahko tarčo onesposobili ali celo ubili. To orožje bi lahko bilo videti kot satelitska antena, ki bi jo nosili v rokah, jo imeli skrito v avtomobilih, na ladji ali helikopterju. Delovala pa bi lahko na razdalji nekaj sto metrov.

A. V.