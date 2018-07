Ameriške oblasti skoraj 30 ločenih otrok ne morejo združiti s starši

Vlada hoče več časa za združitev prisilno ločenih otrok

12. julij 2018 ob 12:27

Washington - MMC RTV SLO

Ameriška vlada je sporočila, da 27 priseljenskih otrok "ni primernih za združitev" z njihovimi starši. ZDA so od staršev, ki so v državo vstopili brez ustreznih dokumentov, ločile skoraj 3.000 otrok.

Starši desetih od omenjenih 27 otrok so še vedno pridržani zaradi prečkanja ameriške meje brez dokumentov, njihov postopek pa še ni končan, poroča BBC, ki navaja skupno poročilo ministrstva za pravosodje in Ameriške zveze za državljanske svoboščine (ACLU).

Poročilo pravi, da imajo starši osmih otrok "resno zločinsko zgodovino", ki naj bi vključevala mamila, tihotapljenje ljudi in rope.

Še dveh otrok nočejo združiti s starši zaradi domnevne možnosti zlorabe otrok. Pet otrok je bilo ločenih od odraslih, ki niso bili njihovi starši. Eden od staršev še enega otroka se zdravi zaradi nalezljive bolezni, za enega od staršev enega izmed otrok pa se že več kot leto dni ne ve, kje je. Tako otrok kot eden od staršev, ki je neznano kje, bi lahko bila celo ameriška državljana.

Ob tem ameriški uradniki pravijo, da ponovne združitve do 102 otrok, mlajših od petih let, ki so bili ločeni od njihovih staršev, zamujajo zaradi "legitimnih logističnih ovir". Okoli 75 jih je prepoznanih za primerne za združitev z družinami, je sporočilo ameriško ministrstrvo za zdravje, a so oblasti s starši združile le štiri. Vlada je še sporočila, da so matere ali očete dodatnih 12 otrok že izgnali iz ZDA.

Skupno so ameriške oblasti od staršev, ki so skupaj z otroki vstopili v ZDA brez ustreznih dokumentov, ločile skoraj 3.000 otrok.

Trump ima "rešitev": Ne prihajajte nezakonito

Pred potjo v Evropo je ameriški predsednik Donald Trump na vprašanje, kakšna je njegova rešitev za pridržane otroke priseljencev, odvrnil: "Ne prihajajte v našo državo nezakonito. Pridite, kot prihajajo drugi ljudje. Pridite zakonito". Njegovi vladi je sicer sodišče ukazalo, da mora do 10. julija s starši združiti vse otroke, mlajše od petih let.

ACLU je sporočil, da sicer sprejme razlago oblasti, da pridržanih staršev ne morejo še združiti z otroki, a je organizacija opozorila, da vlada v številnih primerih ne spoštuje jasno določenega sodnega roka. V primeru staršev, ki so bili iz države izgnani brez njihovih otrok, jih ameriške oblasti niso niti poskusile kontaktirati ali omogočiti njihovo združitev, opozarja ACLU.

BBC poroča, da bo vlada verjetno prejela nov ukaz z novim rokom za združitev otrok s starši. Odvetniki vlade so zaprosili za "fleksibilen urnik" glede združevanja otrok, češ da so "deli tega postopka zunaj rok vlade". Zvezni sodnik v San Diegu se je v ponedeljek strinjal z vlado, da bo v nekaterih primerih "potrebnega več časa".

Vlada mora še vedno vse otroke, stare med 5 in 17 let, ki jih je okoli 2.900, združiti z njihovimi starši do 26. julija.

Naj plačajo DNK-test, nato združitev z otroki

Ameriški portal the Daily Beast je medtem poročal, da so v zaklonišču za priseljence El Pasu v Teksasu sporočili, da so ameriški vladni uslužbenci pred kratkim štirim materam priseljenkam dejali, da morajo plačati DNK-test, da bi jih združili z njihovimi otroki.

Sodišče v Los Angelesu je zavrnilo prošnjo vlade pod vodstvom Trumpa, da se omogoči dolgotrajno pridržanje priseljenskih otrok brez ustreznih dokumentov. Takšne otroke lahko oblasti namreč pridržujejo največ 20 dni.

V ZDA je po poročanju BBC-ja pridržanih še dodatnih okoli 10.000 priseljenskih otrok, ki so v državo vstopili brez njihovih staršev.

B. V.