Ameriški obveščevalci: Putin ukazal kampanjo vplivanja na volitve

Moskva se še ni oglasila

7. januar 2017 ob 09:59

Washington - MMC RTV SLO/STA

Novoizvoljeni predsednik Donald Trump se je sestal s šefi ameriških obveščevalnih služb, te pa so po srečanju objavile poročilo, v katerem so Rusijo in Vladimirja Putina neposredno obtožile vplivanja na potek ameriških volitev.

Nezaupni del poročila obveščevalnih služb pravi, da je ruski predsednik Putin ukazal prikrito kampanjo vplivanja na ameriške volivce in volivke v korist Trumpa. Vendar pa tudi obveščevalci niso ugotovili, da je ruska kampanja resnično vplivala na izid volitev, oziroma da je poneverjala izide z vlomi v volilne stroje. Obveščevalci pravijo, da je Rusija že prej skušala vplivati na volitve in bo še naprej, vendar je bil to najbolj odločen poskus doslej.

Cilj Rusije naj bi bil spodkopati zaupanje v demokratične procese v ZDA, oblatiti demokratsko kandidatko Hillary Clinton in škoditi njenim volilnim možnostim. Putin in ruska vlada naj bi si jasno želela zmago Trumpa. Šlo naj bi za maščevanje, ker je Hillary Clinton Putina ostro kritizirala v letih 2011 in 2012 ter podžigala proteste po zadnjih predsedniških volitvah v Rusiji. Uradna Moskva se na poročilo še ni odzvala, že prej pa je Rusija zanikala vpletanje v ameriške volitve, poroča BBC.

Trumpu so v petek obveščevalci predstavili podrobnejše in daljše zaupno poročilo o domnevnem ruskem vpletanju v volitve, kot je bilo objavljeno. V objavljenem poročilu sicer ni podrobnosti o tem, kako naj bi se Rusi vpletali v volitve in kako so ameriški obveščevalci to ugotovili, na primer s prisluškovanjem predsedniku Putinu in drugim visokim vladnim uradnikom Rusije. Objavljeni del poročila sicer Rusijo obtožuje, da se je posluževala državno financirane propagande in plačevala uporabnikom družbenim omrežij, t. i. trolom, da so objavljali neprijetne komentarje.

Trump vztraja, da ni dokazov

V Trumpovo stolpnico so med drugim prišli direktor Cie John Brennan in drugi iz obveščevalne agencije, pa tudi direktor Zveznega preiskovalnega urada FBI James Comey. Po srečanju je Trump dejal, da so mu ti ljudje resnično zelo všeč, da se je iz sestanka veliko naučil, menda pa tudi oni. V sporočilu za javnost sicer ni več odločno zanikal možnosti ruskega vpletanja, je pa vztrajal, da ni nobenega dokaza, da je to pomagalo k njegovi volilni zmagi.

Obamov naslednik je obljubil, da bo po prisegi naredil načrt za agresivno soočanje s tovrstnimi vdori oziroma napadi, ki naj bi jih nenehno izvajali Rusija, Kitajska, druge države, posamezniki in organizacije.

Minister za domovinsko varnost Jeh Johnson je na podlagi obveščevalnega poročila v petek ameriške volilne stroje in volilne baze podatkov opredelil kot kritično infrastrukturo nacionalne varnosti. Volilni sistem se je na tem seznamu pridružil energetskemu, finančnemu, zdravstvenemu, komunikacijskemu in transportnemu sektorju. Opredelitev pomeni več denarja za zaščito sistema, kar pa bo morda trajalo le do Trumpove prisege.

Trump, ki bo položaj predsednika prevzel 20. januarja, je bil doslej zelo oster do ameriških obveščevalcev in je vztrajno zavračal obtožbe o ruskem vpletanju v ameriške volitve z vdori v računalniške sisteme Demokratske stranke in predajanje informacij WikiLeaksu. Ustanovitelj WikiLeaksa Julian Assange medtem vztraja, da informacij niso dobili od Rusov, ameriški obveščevalci pa mu deloma dajo prav s trditvijo, da so Rusi za to uporabili posrednike.

Obama: Rusi so se vpletali v politične procese v ZDA

Predsednik Barack Obama je za ameriško televizijo ABC ponovil, da poročilo obveščevalcev, ki ga je sam naročil, kaže, da so Rusi poskušali in so se dejansko tudi zares vpletali v politične procese v ZDA.

Obamo najbolj skrbijo republikanci in njihovi politični komentatorji, ki izražajo večje zaupanje v ruskega voditelja Putina kot pa v ameriške obveščevalce. "Putin ne igra za našo ekipo," je za televizijo ABC opozoril Obama.

Vodilni demokrat v senatnem odboru za obveščevalne zadeve Mark Warner iz Virginije pravi, da poročilo dokazuje, da so se Rusi vpletali z namenom škodovati Hillary Clinton in pomagati Trumpu. Predsednik predstavniškega doma kongresa republikanec Paul Ryan pa podobno kot številni kolegi obsoja rusko početje, vendar obenem zatrjuje, da to ni imelo nobenega vpliva na volitve, ker je Trump zmagal povsem pošteno.

B. V.