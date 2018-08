Ameriške sile bodo v Iraku ostale, "kolikor časa bo treba"

Okrepile se bodo tudi sile zveze Nato

19. avgust 2018 ob 16:11

Mosul - MMC RTV SLO, Reuters

Ameriške sile bodo v Iraku ostale tako dolgo, dokler se ne stabilizirajo območja, ki so bila pred tem pod nadzorom Islamske države, so sporočili iz mednarodne koalicije pod vodstvom ZDA.

"Vojake bomo v Iraku obdržali toliko časa, kot se nam bo zdelo, da so še potrebni," je na tiskovni konferenci v Abu Dabiju povedal polkovnik Sean Ryan. "Glavni razlog, potem ko bo IS vojaško poražen, je stabilizacija in za to moramo biti tam še vedno prisotni."

Ryan je sicer ob tem dodal, da je mogoče, da pa bodo zmanjšali število ameriških vojakov v Iraku, odvisno od tega, kdaj bodo preostale sile iz zveze Nato poslale v Irak svoje vojake na usposabljanje iraških. V državi je sicer trenutno 5.200 ameriških vojakov.

Obrambni ministri Nata so se februarja dogovorili za obsežnejšo misijo "usposabljanja in svetovanja" v Iraku, potem ko so ZDA pozvale zvezo, naj po treh letih vojne z IS-om priskoči na pomoč pri stabilizaciji države.

Zmago proti IS-ju razglasili decembra

Irak je zmago nad IS-jem uradno naznanil decembra, pet mesecev po zajetju Mosula, ki je bila glavna utrdba teh skrajnežev.

ZDA imajo tudi okoli 2.000 vojakov v Siriji, ki pomagajo Sirskim demokratskim silam (SDF) pod vodstvom Kurdov očistiti manjša območja vzdolž iraške meje, ki so še vedno pod nadzorom IS-ja. Operacije močno otežuje na stotine eksplozivnih teles, ki so jih na območju namestili skrajneži iz IS-ja.

Iraška vojska je od lanskega leta v Siriji izvedla vrsto zračnih napadov proti IS-ju, zadnjega pred nekaj dnevi, s pristankom sirskega predsednika Bašarja Al Asada in koalicije pod vodstvom ZDA.

K. S.