Ameriški kongres objavil memorandum, ki FBI obtožuje zlorabe pristojnosti

Demokrati: Gre za poskus oviranja preiskave

2. februar 2018 ob 20:15

Washington - MMC RTV SLO

Ameriški kongres je po odobritvi predsednika Donalda Trumpa objavil memorandum, ki zvezni preiskovalni urad (FBI) obtožuje zlorabe pristojnosti v okviru preiskave, povezane s Trumpovo predvolilno kampanjo.

Memorandum, ki so ga sestavili republikanci, FBI obtožuje neutemeljenega prisluškovanja Trumpovemu pomočniku. Trump je memorandum označil za "sramotnega". Na vprašanje o vsebini dokumenta je predsednik odvrnil, da bi moralo biti veliko ljudi "sram", poroča BBC.

Republikanski predsednik kongresnega odbora za obveščevalne zadeve Devin Nunes, ki je memorandum naročil, je dejal, da ta kaže na "hude kršitve" javnega zaupanja. Dodal je, da upa, da bo memorandum sprožil reforme.

Memorandum: Zlom zakonskih postopkov

Kot poroča BBC, memorandum izraža "zaskrbljenost glede legitimnosti in zakonitosti" ravnanja pravosodnega ministrstva in FBI-ja v primerih zahtev za nadzor nad Trumpovim pomočnikom Carterjem Pageem. Dokument pravi, da to pomeni "skrb vzbujajoč zlom zakonskih postopkov, vzpostavljenih za zaščito ameriškega ljudstva pred zlorabami".

Memorandum tako ugotavlja, da FBI in pravosodno ministrstvo sodniku, da nekaj od njihovih razlogov za nalog za nadzor temelji na spornem dosjeju, ki ga je sestavil nekdanji britanski obveščevalec Cristopher Steele, in ga je delno financirala kampanja demokratske kandidatke Hillary Clinton. Njihov namen je bil izbrskati podatke, ki naj bi kazali na povezavo Trumpove kampanje z Moskvo.

Demokrati: Namen je ovirati preiskave

Demokrati medtem pravijo, da je objava namenjena oviranju preiskave povezav Trumpove predvolilne kampanje z Rusijo oziroma domnevnega ruskega vmešavanja v lanske ameriške predsedniške volitve.

FBI je objavi nasprotoval. Preiskovalni urad opozarja, da so bila ključna dejstva iz memoranduma izpuščena. Sporočili so, da "niso in ne bodo dopustili, da jih ovira strankarska politika".

B. V.