Ameriški kongresniki želeli nadzirati sami sebe

Kongres bo razpravljal tudi o Obamaceru

3. januar 2017 ob 18:42

Washington - MMC RTV SLO

Republikanski poslanci, ki so podprli predlog o omejitvi neodvisnega organa, ki nadzoruje neetično ravnanje kongresnikov, naj bi po kritiki novega predsednika Donalda Trump, svojo odločitev preklicali.

Republikanci v ameriškem predstavniškem domu so v ponedeljek podprli predlog za omejitev pristojnosti neodvisnega urada za etiko v kongresu, ki bo v skladu s spremembami prišel pod nadzor kongresnega odbora za etiko. To pomeni, da bodo kongresniki v resnici nadzirali sami sebe. A kot kaže, bodo, za zdaj sicer neuradno, svojo odločitev odpoklicali.

Na njihovo odločitev se je namreč na Twitterju kritično odzval novi ameriški predsednik Donald Trump. "Mora biti ob vsem delu, ki ga ima kongres, njihova prioriteta številka ena res oslabitev dela neodvisnega etičnega organa, ne glede na to, kako nepravičen zna biti? Osredotočite se na davčno, zdravstveno reformo in številne druge stvari, ki so mnogo bolj pomembne," je poudaril.

Glasovati mora še predstavniški dom

Predlog republikanskega kongresnika Boba Goodlatta iz Virginijeje bil potrjen s 119 glasovi za in 74 proti. Spremembam sta nasprotovala vodji republikancev v kongresu, predsednik predstavniškega doma Paul Ryan in vodja večine Kevin McCarthy, navaja britanski BBC.

Urad za etiko so v ZDA ustanovili leta 2008 po več korupcijskih škandalih, po katerih so trije kongresniki pristali v zaporu. O spremembah v zvezi z uradom za etiko mora glasovati še celoten predstavniški dom. Odločitev republikanskih kolegov, ki imajo v novem sklicu predstavniškega doma večino, je razjezila tudi manjšinske demokrate. "Očitno je etika prva žrtev novega republikanskega kongresa," meni vodja manjšine v predstavniškem domu Nancy Pelosi.

Potrditev predsedniške administracije

Ameriški kongres bo sicer na prvi letošnji seji obravnaval tudi t. i. Obamacare in predloge članov administracije novega ameriškega predsednika.

Ameriški kongres želi ukiniti dele zdravstvene reforme odhajajočega predsednika Baracka Obame in odpraviti regulacijo zaščite okolja in finančne industrije. Reforma zdravstvenega zavarovanja, ki je bila sprejeta v Obamovi administraciji, je že leta tarča kritik republikancev. Ti bi glede na večino v obeh domovih kongresa in skorajšnjo zasedbo Bele hiše lahko zdaj sprejeli tudi zakon, ki bi Obamacare odpravil.

Sicer pa je republikanski senator John McCain že zahteval, da Rex Tillerson, ki ga je Trump izbral za svojega državnega sekretarja, pojasni svoje odnose z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Pričakovati je tudi, da se bodo manjšinski demokrati odločno uprli imenovanju republikanca Jeffa Sessiona za pravosodnega ministra, med drugim zaradi njegovega nasprotovanja priseljevanju in preteklih v izjav, s katerimi naj bi izražal rasno neobčutljivost.

Kot ocenjuje agencija Reuters, bo Trump na koncu dobil zeleno luč za večino, če že ne za vsa svoja imenovanja, čeprav bo senat o njih razpravljal več tednov.

K. Št.