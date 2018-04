Ameriški mediji: Direktor Cie se je sestal s Kim Džong Unom

Priprave na srečanje Trump-Kim

18. april 2018 ob 08:31

Pjongjang,Washington - MMC RTV SLO, STA

Direktor ameriške obveščevalne agencije Cia in kandidat za zunanjega ministra ZDA Mike Pompeo se je po poročanju ameriških medijev v Pjongjangu na skrivaj srečal s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom.

O poti Pompea v Severno Korejo je prvi poročal Washington Post. Srečanje, ki naj bi predstavljalo priprave na neposredne pogovore med predsednikom ZDA in Kimom, naj bi se odvilo v prvem aprilskem vikendu. Bela hiša poročil še ni komentirala.

Washington Post poroča, da je do srečanja prišlo kmalu zatem, ko je bil Pompeo predlagan za zunanjega ministra, časnik pa se sklicuje na dva anonimna vira "z neposrednim poznavanjem poti". Kasneje je tudi tiskovna agencija Reuters poročala, da so zanje visoki ameriški uslužbenci potrdili poročanje ameriškega časnika.

Trump je sicer čez dan zmedel novinarje, ko je potrdil, da se je tudi sam že pogovarjal z voditeljem Severne Koreje, a je tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders to potem zanikala, ob tem pa potrdila, da pogovori na visoki ravni že tečejo.

Najvišje srečanje po letu 2000

Predsednik ZDA Donald Trump je v preteklosti že nakazoval, da potekajo pogovori s Pjongjangom na visoki ravni, a srečanje Pompea in Kima bi predstavljalo srečanje med predstavniki ZDA in Severne Koreje na najvišji ravni od leta 2000, poroča britanski BBC. Takrat sta se sestala ameriška zunanja ministrica Madeleine Albright in severnokorejski voditelj Kim Džong Il, oče Kim Džong Una.

ZDA sicer nimajo diplomatskih odnosov s Severno Korejo. Leta 2014 je Severno Korejo obiskal takratni vodja ameriških obveščevalcev James Clapper v okviru tajne misije z namenom izpogajati izpustitev dveh ameriških državljanov. Clapper pa se ni srečal z državnim voditeljem.

Severna Koreja je zaradi prepovedanega razvoja jedrskega orožja in balistične tehnologije pod sankcijami ZN-a. Država je izvedla šest jedrskih poskusov.

B. V.