Ameriški obrambni minister Mattis: Ne morem reči, da imamo dokaze

Francija pravi, da ima dokaze, ZDA jih še iščejo

13. april 2018 ob 07:38,

zadnji poseg: 13. april 2018 ob 13:01

Moskva,Washington - MMC RTV SLO, Reuters

Ameriški obrambni minister James Mattis je pozval k previdnem odzivu ZDA na sobotni domnevni kemični napad v Dumi. Kot je dejal, nimajo dokazov, da je za napad neposredno kriv režim sirskega predsednika Bašarja Al Asada.

Kot poroča Al Džazira, Mattis, ki so mu mediji sicer nadeli vzdevek Nori pes, umirja retoriko predsednika Donalda Trumpa in napovedi vojaškega napada na sile sirske vlade. Trump, ki je dejal, da je za "grozoto" v Dumi zaradi podpiranja sirske vlade odgovoren ruski predsednik Vladimir Putin, je sicer napovedal raketni napad na Sirijo, nato pa je dejal, da nikoli ni povedal, kdaj bo do napada prišlo. "Lahko bi bilo zelo kmalu ali niti ne tako kmalu," je dejal.

Na javnem zaslišanju v kongresu je Mattis dejal, da se ZDA "ne bodo vpletle v samo državljansko vojno" in da so še naprej zavezane pogajanjem v Ženevi za končanje vojne pod pokroviteljstvom ZN-a.

"Želimo zaustaviti pobijanje nedolžnih ljudi," je dejal in dodal, da iščejo način, kako preprečiti, da stvari uidejo nadzoru. "Naša strategija je enaka kot pred letom dni: Doseči mir s pomočjo ZN-a. Obenem pritiskamo IS-ju na vrat, dokler ga ne zadušimo," je dejal.

Glede neposredne odgovornosti Asada za sobotni napad je Mattis članom kongresa dejal: "Ne morem vam dejati, da imamo za to dokaze." Dodal je, da na tistem terenu ZDA nimajo svojih enot, ki bi lahko potrdile navedbe. "Verjamem, da je bil kemični napad, zdaj pa iščemo konkretne dokaze," je dejal.

Macron pa: Imamo dokaze

Ameriški uslužbenci so sicer dejali, da je preiskava vzorcev žrtev pokazala uporabo klora in živčnega strupa. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je zatrdil, da ima Francija "dokaze", da je sirska vlada napadla Dumo s kemičnim orožjem, vsaj klorom, a podrobnosti ni predstavil.

Ob tem je v intervjuju za televizijo TF1 napovedal, da bo Francija na to odgovorila takrat, ko se bo za to odločila. Dodal je, da se o tem še usklajuje s Trumpom. Francoski predsednik, ki je uporabo kemičnega orožja že večkrat označil za skrajno mejo, je še dejal, da je eden od njegovih ciljev "odstraniti zmogljivosti sirskega režima za kemične napade". Obenem je zagotovil, da Francija ne bo dovolila stopnjevanja razmer ali česar koli, kar bi lahko ogrozilo stabilnost regije.

Vodja Macronove stranke Naprej republika in tesni predsednikov sodelavec Christophe Castaner je medtem za televiziji BFMTV in RMC dejal, da bo Macron odločitev o morebitnem napadu na Sirijo zadržal v tajnosti. "Če se bomo odločili za napade, vam ne bom povedal," je dejal Castaner in dodal: "In tudi predsednik republike vam tega ne bo izdal".

Castaner je pojasnil, da morebitne odločitve o napadu ne bodo razkrili, da ne bi ogrozili "kakovosti vojaškega posredovanja" ter ljudi, ki bi sodelovali v njem. Poudaril je, da je treba zaščititi interese Francije, še poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Strokovnjaki začenjajo preiskavo v soboto

Strokovnjaki Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) so medtem na poti v Sirijo in bodo preiskavo začeli v soboto. Kot poroča Reuters, ni jasno, ali bodo ZDA in njihove zaveznice z odločitvijo o napadih počakale na rezultate preiskave.

Bela hiša je sporočila, da še preučujejo obveščevalne podatke in da se pogovarjajo z zavezniki o načinu odziva na napad v Dumi, v katerem je po besedah sirskih reševalcev, opozicijskih aktivistov in zdravnikov umrlo na desetine ljudi.

Sirska vlada pod vodstvom predsednika Bašarja Al Asada, ki uživa vojaško in politično podporo Rusije, je zanikala vpletenost v napad, poročila o uporabi kemičnega orožja pa je označila za "izmišljena".

Britanska vlada: Zelo verjetno, da je kriv Asad

Člani britanske vlade so se strinjali, da je "zelo verjetno", da je za napad odgovoren Al Asadov režim, dodali pa so, da uporaba kemičnega orožja ne sme ostati "brez odgovora". Premierka Theresa May se je v četrtek po telefonu pogovarjala z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Strinjala sta se, da je potrebno odvračanje od uporabe kemičnega orožja v Siriji in da bosta na to temo "tesno sodelovala".

Medtem je vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn dejal, da bi morala Velika Britanija pritiskati za neodvisno preiskavo "grozljivega kemičnega napada" pod vodstvom ZN-a, da bi lahko bili odgovorni kaznovani, namesto da čaka na navodila ameriškega predsednika.

Corbyn je dodal, da bi morala biti v parlamentu razprava pred odločitvijo o vojaški akciji, poroča Reuters.

Velika Britanija je v Siriji sicer izvajala napade na t. i. Islamsko državo, ne pa tudi na vladne sile. Po anketi YouGov napad na Sirijo v Veliki Britaniji podpira le 20 odstotkov javnosti. Leta 2013 je britanski parlament zavrnil britanski napad na Asada, kar je predlagal takratni konservativni premier David Cameron.

Rusija: Napadi bi lahko sprožili vojno z ZDA

Rusija je medtem opozorila, da bi lahko ameriški zračni napadi kot odziv na sobotni domnevni kemični napad v Siriji sprožili vojno med ZDA in Rusijo. Moskva obtožuje Washington, da ogroža mednarodni mir.

"Glavna prioriteta je odvrniti nevarnost vojne," je v četrtek dejal ruski veleposlanik pri ZN-u Vasilij Nebenzija. Po poročanju BBC-ja je Nebenzija po zaprtem zasedanju Varnostnega sveta novinarjem dejal, da ne morejo izključiti nobene možnosti. Dodal je, da je situacija "zelo nevarna", izpostavil pa je tudi navzočnost ruskih vojaških sil v Siriji.

Visoki ruski predstavniki, tudi poveljnik vojske, so opozorili, da bodo sestrelili ameriške rakete in napadli izstrelišča, če bodo ogroženi pripadniki ruskih sil.

Nebenzija je za petek sklical izredno, za javnost odprto sejo Varnostnega sveta ZN-a, na kateri bi razpravljali o možnosti vojaške akcije Zahoda. Zahodne države namreč grozijo s širitvijo vojaškega posredovanja v Siriji zaradi napada, za katerega trdijo, da je bil izveden s kemičnim orožjem.

Tudi tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je dejala, da Washington in Moskva ne bi smela dovoliti, da pride v Siriji do neposrednega spopada med njunimi silami. Za preprečiti kaj takega pa imajo na voljo vse možnosti, je dejala in izpostavila, da živimo v času "instantne komunikacije", zaradi česar naj ne bi bilo razloga, da se strani ne bi mogli pogovarjati.

Spomnila je tudi na iraško izkušnjo z zahodnim posredovanjem. "Mislim, da se ljudje v Iraku še vedno zahvaljujejo ZDA za vse, kar so počeli in kar so storili njihovi državi in upamo, da bo imela Sirija boljšo prihodnost", je po poročanju rt.com dejala za britansko televizijo Sky News.

Ruske ladje zapustile oporišče Tartus

Kot poroča Reuters, naj bi imela Rusija v sirskem zračnem oporišču Hmeimim na desetine vojaških letal, vključno z lovci in bombniki, v Sredozemskem morju pa od 10 do 15 vojaških ladij in podpornih plovil. Ruska tiskovna agencija Interfax, ki navaja Vladimirja Šamanova, predsednika odbora za obrambo v spodnjem domu ruskega parlamenta, poroča, da so ruske ladje zapustile pomorsko oporišče Tartus, in sicer zaradi lastne varnosti, kar je "običajna praksa" ob grožnjah z napadom.

Sirska vlada in ruske sile v Siriji imajo na voljo rakete zemlja-zrak in protiletalske sisteme.

B. V.