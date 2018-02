Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 25 glasov Ocenite to novico! Prigožina (levo) se je v Rusiji prijel vzdevek "Putinov kuhar", saj ruski predsednik, na fotografiji leta 2011 še premier, rad zahaja v njegove restavracije. Foto: Reuters Jevgenij Prigožin je obiskoval šolo za nadarjene športnike, nato naj bi vodil verigo prostitucije, odsedel zaporno kazen, po prihodu na prostost začel prodajal hot doge, posel razširil v verigo restavracij, zaslužil milijone, zdaj pa naj bi vodil ruske plačance v sirski vojni. Foto: Reuters Podjetje Wagner Group naj bi prvo skupino plačancev v vojno v Siriji poslalo že leta 2013. Foto: Reuters Sorodne novice Vojaška koalicija pod vodstvom ZDA naj bi v Siriji ubila več kot 100 provladnih borcev Dodaj v

Ameriški obveščevalci: "Putinov kuhar" vodja ruskih plačancev v Siriji

Wagner Group naj bi plačance pošiljal v Sirijo in Ukrajino

24. februar 2018 ob 14:23,

zadnji poseg: 24. februar 2018 ob 15:42

Washington - MMC RTV SLO, STA

Glede na poročila ameriških obveščevalnih agencij je ruski oligarh Jevgenij Prigožin, znan tudi kot "Putinov kuhar", odgovoren za ruske plačance v Siriji, obtožen pa je tudi v zadevi ruskega vmešavanja v ameriške volitve.

Washington Post je poročal, da so Prigožina posneli med pogovori s predstavniki ruske in sirske vlade glede napada sil sirskega predsednika Bašarja Al Asada na položaje uporniških Sirskih demokratičnih sil (SDF), ki nasprotujejo Asadovi oblasti. V napadu so sodelovali ruski plačanci, med sirskimi uporniki pa so bili tudi ameriški vojaki.

Prigožin naj bi sirskim uradnikom povedal, da je od ruskega ministrstva dobil zeleno luč za hitro in odločno posredovanje v začetku februarja. Okoli 500 sirskih vojakov in ruskih plačancev je nato 7. februarja s tanki, topovi in raketami prodiralo proti uporniškemu oporišču, ameriški vojaki pa so nemudoma poklicali na pomoč bojna letala in helikopterje.

Po koncu boja so Američani našli nekaj sto trupel nasprotnikov, ranjen pa je bil le en sirski upornik, vsaj tako je spopad opisala tiskovna predstavnica Pentagona Dana White. Rusija je sprva vpletenost zanikala, kasneje pa je zunanje ministrstvo priznalo "nekaj deset žrtev", tako mrtvih kot ranjenih, slednje so prepeljali na zdravljenje v Rusijo.

Je pa rusko zunanje ministrstvo poudarilo, da ruski državljani, vpleteni v spopade v Siriji, niso del ruskih vojaških sil. "V Siriji so ruski državlajni, ki pa so odšli tja po lastni volji in iz različnih vzgibov. Ni na zunanjem ministrstvu, da sodi o zakonitosti odločitev, ki so jih ti ljudje sprejeli," so sporočili v torek v izjavi za javnost.

Moskva zanika kakršnokoli neposredno vpletenost v paravojaške skupine, kot je omenjena iz Sirije, in vztraja, da delujejo kot zasebni državljani. V Rusiji se smatra za zločin, če si plačanec ali če organiziraš tovrstno združbo, so pa v praksi zaradi tega preganjali le peščico ljudi, navaja ruski portal RT.

Plačanci tudi v Ukrajini?

Ameriški obveščevalci so prepričani, da je vodja ruskih plačancev v Siriji Prigožin. Ameriška tiskovna agencija AP navaja, da je Prigožin plačance pošiljal tudi v Ukrajino, prek podjetja Wagner Group, ki je od junija lani na seznamu sankcioniranih podjetij ameriškega finančnega ministrstva. Njegovo podjetje Evro Polis naj bi imelo pogodbo s sirsko državno naftno družbo, da mu pripade 25 odstotkov proizvodnje nafte in plina z nahajališč, ki jih zavzamejo in zavarujejo ruski plačanci.

ZDA za ustanovitelja in voditelja Wagner Groupa navajajo Dimitrija Utkina, nekdanjega pripadnika vojaške obveščevalne službe, ki naj bi prvo skupino borcev v Sirijo odpeljal leta 2013. Wagner Group naj bi imel v Siriji 2.500 borcev, njihova povprečna plača pa naj bi znašala 300.000 rubljev oziroma 4.300 evrov, poroča BBC.

Wagner Group ima svojo bazo za usposabljanje v Molkinu, kraju v pokrajini Krasnodar, nedaleč od vzhodnega dela Ukrajine. Skupina naj bi bila vpletena tudi v vojaški prevzem ukrajinskega polotoka Krim marca 2014 in prorusko uporništvo v ukrajinskih pokrajinah Doneck in Lugansk.

Športnik, zapornik, gostinec, poveljnik?

56-letni Prigožin je obiskoval šolo za nadarjene športnike, že kmalu pa je prišel navzkriž z zakonom, saj je pri 18 letih vodil posle s prostitucijo in izvedel rop, zaradi česar je bil obsojen na devet let zapora. Na prostosti je začel s prodajo hot dogov, širil svojo dejavnost, konec 90. let pa je že imel v lasti več dragih restavracij, v katere je zahajal tudi Putin. Takrat se ga je tudi prijel naziv "Putinov kuharski mojster".

Leta 2010 naj bi njegova podjetja začela brez težav dobivati dobičkonosne pogodbe z rusko vojsko. Preiskava ruske zvezne agencije proti monopolom se je novembra na hitro končala, Prigožin pa naj bi danes imel več sto milijonov dolarjev.

Šef tovarne trolov

Posebni tožilec za preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve Robert Mueller ga je uvrstil na seznam obtoženih Rusov kot šefa tako imenovane tovarne računalniških trolov, podjetja Internet Research Agency, ki objavlja lažne novice. Najprej za potrebe domačega trga, od leta 2014 pa naj bi dejavnosti razširili v ZDA.

J. R., K. S.