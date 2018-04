Ameriški odvetnik se je zažgal v znak protesta proti uničevanju okolja

David Buckel zaslovel v primeru Brandoma Teene

15. april 2018 ob 17:29

New York - MMC RTV SLO, STA

Ugledni 60-letni ameriški odvetnik David Buckel, znan tudi kot LGBT-aktivist, se je v znak protesta proti uničevanju okolja v New Yorku v parku polil s fosilnimi gorivi in se nato zažgal.

Njegovo truplo so našli v brooklynskem Prospect Parku mimoidoči. Policija je v bližini našla njegove osebne dokumente in poslovilno pismo, ki ga je tudi razposlal več medijem, v katerem je izrazil upanje, da bo njegova smrt povod za ukrepanje proti onesnaževanju Zemlje, poroča Independent.

Za dejanje je uporabil fosilna goriva, s čimer je želel prikazati, kaj se dogaja s planetom. "Onesnaževanje pesti naš planet in prek zraka in zemlje povečuje nezmožnost bivanja. Večina ljudi na planetu diha zrak, ki je onesnažen zaradi fosilnih goriv. Veliko ljudi iz tega razloga prekmalu umre. Moja smrt s fosilnim gorivom odraža, kar delamo sami sebi," je še zapisal Buckel, nekdanji direktor organizacije za pravice istospolnih partnerjev Lambda Legal.

"Novica o Davidovi smrti nas je do dna pretresla. To je velika izguba za našo organizacijo in gibanje za socialne pravice na splošno," so sporočili iz organizacije, ki jo je Buckel zapustil, nato pa se začel zavzemati za okolje. "Njegovo premišljeno in zavzeto zagovarjanje je pretrgalo številne trdovratne napačne predstave in pokazalo, da je mogoče in potrebno, da naše gibanje opozarja na nasilje nad izobčenimi LGBT-mladimi," je sporočila organizacija.

David Buckel je kot odvetnik zaslovel v primeru transspolnega najstnika Brandona Teene, ki so ga v zvezni državi Nebraska posilili in ubili zaradi njegove spolne identitete. Njegova zgodba je bila upodobljena v filmu Fantje ne jočejo (Boys Don't Cry).

Buckel je na sodišču zastopal več ljudi iz skupnosti LGBT, med drugim je vodil tudi primer, v katerem je zvezno sodišče prvič v zgodovini odločilo, da morajo šole preprečiti nadlegovanje LGBT-dijakov, ter primer, v katerem je vrhovno sodišče v New Jerseyju prvič v zgodovini razsodilo, da morajo imeti istospolni pari in njihovi otroci enake pravice kot poročeni pari.

