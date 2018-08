Ameriški predsednik odpuščeno temnopolto sodelavko označil za "psa"

Novi očitki o rasizmu zoper Trumpa

14. avgust 2018 ob 19:18

Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je na Twitterju nekdanjo temnopolto uslužbenko Bele hiše Omaroso Manigault Newman, ki je javno objavila nekaj zvočnih posnetkov pogovorov v Beli hiši, označil za "psa".

Omarosa Manigault Newman, ki je bila Trumpova sodelavka že pri resničnostnem šovu Vajenec, je izdala knjigo z naslovom "Neuravnovešen", v kateri piše o letu dni, ki ga je preživela kot Trumpova uslužbenka v Beli hiši. Odpuščena je bila decembra lani, pred tem pa je bila ena vidnejših podpornic republikanskega predsednika med temnopoltimi Američani, poroča Reuters.

V zadnjih dneh je objavila zvočna posnetka pogovorov med sabo in vodjo kabineta predsednika Johnom Kellyjem ter med sabo in Trumpom, v katerem je ta dejal, da ni vedel, da jo je Kelly odpustil.

V torek je ameriška televizija CBS objavila še en posnetek, za katerega je sporočila, da je nepotrjen, na katerem pa naj bi bilo slišati Omaroso Manigault Newman in več Trumpovih pomočnikov iz oktobra 2016 med pogovorom o morebitnih posledicah posnetka, na katerem naj bi Trump uporabljal rasistično žaljivko med snemanjem oddaje Vajenec.

"Te besede ni v mojem besednjaku in je nikoli ni bilo," je tvitnil in mimogrede napadel še medije, ki Omarose prej, ko ga je hvalila kot prvaka državljanskih pravic, niso hoteli objavljati, zdaj ko ga kritizira, pa jo.

Trump je v ponedeljek zanikal obstoj takšnega posnetka, pri tem pa je navajal nekdanjega producenta oddaje Marka Burnetta. Tudi nekateri pomočniki na zadnjem posnetku so zanikali domnevni pogovor.

Očitki o rasističnem in seksističnem podtonu

"Ko daš ponoreli, jokajoči bednici priložnost in jo zaposliš v Beli hiši ... očitno se ni izšlo. General Kelly je naredil dobro, da je odpustil tega psa," je na Twitterju v torek zapisal Trump. Kelly je sicer upokojeni general ameriške vojske.

Kritiki so že obsodili Trumpa zaradi izjave, ki ima po njihovem mnenju rasističen in seksističen podton.

"Predsednik ZDA okliče temnopolto žensko za psa? Kako si drzne kogar koli oklicati za psa?" je za ameriško televizijo CNN dejala temnopolta demokratska kongresnica Frederica Wilson.

When you give a crazed, crying lowlife a break, and give her a job at the White House, I guess it just didn’t work out. Good work by General Kelly for quickly firing that dog!