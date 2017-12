Ameriški senat potrdil predlog zakona o davčnih olajšavah

Demokrati opozarjajo, da bo zakon koristil najbogatejšim

2. december 2017 ob 09:11

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški senat je po maratonski seji tesno potrdil predlog zakona o davčnih olajšavah, ki bo, če bo sprejet, znižal davke za najbogatejše in podjetja.

Za predlog je glasovalo 50 senatorjev, proti pa jih je bilo 49. Skupni davčni odbor je v četrtek sicer izračunal, da bodo olajšave v desetletju povečale proračunski primanjkljaj za 1.000 milijard dolarjev, gospodarsko rast pa bodo v istem obdobju pospešile le za 0,8 odstotka. A republikanci vztrajajo, da se bodo olajšave same financirale in pokrile, ker naj bi prišlo do zelo velike gospodarske rasti.

Medtem ko republikanci davčno reformo predstavljajo kot dobro za srednji razred, je skupni davčni odbor izračunal, da bo srednji razred leta 2027 končal z višjimi davki kot danes, dobro pa jo bodo odnesli milijonarji.

V Republikanski stranki o takšnih izračunih ne govorijo radi, poudarjajo pa, da bodo davki na dobiček podjetij padli s sedanjih 35 na 20 odstotkov, kar naj bi pomenilo nova delovna mesta in gospodarski razcvet. Nasprotniki pa svarijo pred tem, da bodo podjetja z dodatnim denarjem raje odkupovala lastne delnice, delovna mesta pa še naprej selila v tujino, kjer je treba odšteti manj za plače.

Nižja dohodnina za najbogatejše

Najbogatejši bodo morali glede na senatni predlog plačevati 38,5 in ne več 39,6 odstotka dohodnine, davek na dedovanje bo skoraj odpravljen, odpravljene bodo olajšave za plačilo lokalnih in državnih davkov.

To bo prizadelo predvsem liberalnejše države z višjimi davki, kot sta New York in Kalifornija, kjer za senatorje že dolgo niso bili izvoljeni republikanci. Nekaj več olajšave bo za otroke, standardna olajšava za posameznika pa bo 12.000 dolarjev.

Konec obveznega zavarovanja?

Predlog zakona predvideva tudi odpravo zahteve po obveznem zavarovanju iz zdravstvene reforme Baracka Obame. Zdaj se morajo namreč Američani zavarovati ali plačati davčno kazen.

Ljudem brez ali z nizkimi prihodki pomagajo javna sredstva zvezne vlade in zveznih držav. Kongresni proračunski odbor je izračunal, da bo zaradi odprave zahteve po obveznem zavarovanju zavarovanje dražje, najmanj 13 milijonov ljudi več pa bo brez zavarovanja.

Politična nujnost za republikance

Potrditev davčnih olajšav je bila politična nujnost za republikance, ki imajo v Washingtonu trenutno popolno oblast, kljub temu pa doslej niso uspeli doseči pomembne zakonodajne zmage. Do nedavnega so skušali reformirati zdravstvo, s jim ni uspelo, nato pa so se posvetili davkom.

Predlog, ki ga je potrdil senat, ki se mora sedaj uskladiti s predlogom potrjenim v predstavniškem domu, zatem pa ga bo predsednik Donald Trump podpisal v zakon.

B. V.