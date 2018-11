Ameriški serijski morilec Samuel Little priznal 90 umorov

FBI pričevanje povezuje z nepojasnjenimi primeri

29. november 2018 ob 21:39

Austin - MMC RTV SLO

Ameriški zapornik Samuel Little je na zaslišanjih priznal kar 90 umorov. Preiskovalci so do zdaj dokazali 34 umorov, kar Littla uvršča med najsmrtonosnejše serijske morilce v ZDA.

Little, znan tudi pod imenom Samuel McDowell, trenutno prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi umora treh žensk. Letos je priznal, da je v štirih desetletjih v ZDA ubil skupno 90 ljudi, poroča BBC.

Ameriški preiskovalci so z morilcem povezali že 34 umorov, razkriti pa si prizadevajo še več deset nepojasnjenih umorov žensk med letoma 1970 in 2005.

Littla so leta 2012 aretirali v zavetišču za brezdomce v Kentuckyju in ga premestili v Kalifornijo, kjer je bil iskan v povezavi z drogami. Na podlagi njegovega DNK-ja so ga nato povezali s tremi nepojasnjenimi umori žensk v Los Angelesu med letoma 1987 in 1989.

Na sodišču se je Little zagovarjal, da je nedolžen, vendar so ga zaradi dokazov na podlagi DNK-ja obsodili na dosmrtni zapor. Njegova kriminalna kartoteka je bila že takrat polna kaznivih dejanj, kot so posilstvo in oborožen rop.

Po začetku služenja kazni so Littla začeli zasliševati agenti iz FBI-jeve enote za priznanje nasilnih kaznivih dejanj (ViCAP), ki analizira serijske zločince in varnostnim organom pomaga reševati nerešene zločine.

Little je agentom na čelu s kalifornijskim šerifom Jamesom Hollandom – ki je preiskoval skrivnostni umor Denise Christie Brothers v Tekasasu – na zaslišanjih priznal skupno kar 90 umorov, saj naj bi upal na premestitev.

Brez sledi umora na truplih

Nato so morilca povezali z več umori po vseh ZDA – od Kalifornije, Arizone, Nevade do Floride. Ugotovili so, da je Little moril predvsem ženske iz ranljivih skupin, ki so bile vpletene v prostitucijo ali zasvojene z drogami. Njihova trupla so bila pogosto neidentificirana, smrti pa nepreiskane, saj ni bilo sledi umora.

"Nekdanji profesionalni boksar je svoje žrtve omamil ali onesvestil, preden jih je zadavil," piše v poročilu FBI-ja. "Ker ni bilo vbodnih ali strelnih ran, smrti običajno niso bile obravnavane kot umori, temveč so bile pripisane predoziranju, nesrečam ali naravnim vzrokom," še navajajo v poročilu. Večino umorov naj bi zapornik zakrivil v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, ko dokazovanje na podlagi DNK-ja policiji še ni bilo na voljo.

Little je po navedbah FBI-ja "slabotnega zdravja" in bo v zaporu v Teksasu, kamor so ga iz Kalifornije premestili po priznanju umora Denise Brothers, najverjetneje dočakal tudi svojo smrt.

Pri preiskavi ključne podatkovne zbirke

FBI še naprej sodeluje s šerifom Hollandom, ki Littla dnevno izprašuje, da bi razkrili celoten obseg njegovih zločinov. "Primer Jane Doe (neidentificirane žrtve, op. a.), katere truplo so našli v ulici New Orleansa, je videti kot osamljen dogodek. Vendar, ko preverimo podatkovno zbirko ViCAP-a in preučimo druge skrivnostne smrti ali pogrešane ljudi, se pojavijo vzorci," je preučevanje umorov in pomen izmenjave podatkov poudaril ViCAP-ov analitik Kevin Fitzsimmons.

Zloglasna družba

Za najsmrtonosnejšega ameriškega serijskega morilca velja Gary Rigway, ki je bil leta 2000 obsojen za 49 umorov, sam pa navaja več kot 90 žrtev. "Angel smrti" Donald Harvey je kot delavec v domu za starejše v 70. in 80. letih po uradnih ocenah ubil med 37 in 57 ljudi. Ted Bundy je bil obsojen za umor 35 ljudi v 70. letih, dvakrat pobegnil iz zapora in bil nato usmrčen.

Šest članov italijanske tolpe Philadelphia Poison Ring naj bi v 30. letih v Filafelfiji ubilo okoli 114 ljudi.

J. R.