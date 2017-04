Ameriška zdravnica obtožena obrezovanja mladoletnic

V ZDA je obrezovanje mladoletnikov prepovedano od leta 1996

14. april 2017 ob 11:20

Detroit - MMC RTV SLO/STA

Zdravnici iz ameriškega Detroita zaradi obrezovanja spolnih organov deklic med šestim in osmim letom starosti grozi dosmrtna zaporna kazen.

44-letna Jumana Nagarwala je deklice v svoji ambulanti v Michiganu obrezovala kar 12 let. Michigansko tožilstvo je po poročanju BBC-ja zaradi "grozljivih dejanj brutalnosti na najbolj ranljivih žrtvah" proti njej vložilo obtožnico in sporočilo, da gre za prvi tak primer v zvezni državi Michigan. Zdravnico so aretirali, v priporu ostaja najmanj do ponedeljka.

Na zaslišanju preiskovalcev je zdravnica obtožbe zanikala. Medtem je že stopila pred sodnika na ameriškem zveznem sodišču v Detroitu, je potrdila tiskovna predstavnica ameriškega tožilstva.

Vršilec dolžnosti federalnega državnega tožilca v vzhodnem Michinganu Daniel Lemisch je poudaril, da je obrezovanje ženskih spolnih organov izjemno kruto nasilje nad ženskami in dekleti ter po zveznem pravu predstavlja resen zločin, poroča BBC.

Nekateri pacienti so na poseg v Michigan prišli od drugod, vendar niso smeli govoriti o postopku, trdijo na tožilstvu.

Prepoved obrezovanja mladoletnih oseb

Ameriški kongres je leta 1996 sprejel zakon, ki prepoveduje obrezovanje genitalij mlajšim od 18 let. 25 zveznih držav ima svoje zakone, ki prepovedujejo omenjeno prakso.

Leta 2006 je sodišče v Georgiji odločilo, da je neki moški kriv obrezovanja svoje dveletne hčerke s škarjami, kar je bil prvi odkrit primer obrezovanja spolnih organov v ZDA. Zaradi zločina nad otrokom je bil obsojen na 10-letno zaporno kazen.

200 milijonov obrezanih žensk in deklet

Centri za nadzor bolezni in preventive menijo, da je bilo v ZDA leta 2012 kar 513.000 žensk in deklet spolno obrezanih ali v nevarnosti neprostovoljnega obrezovanja. To je trikrat več kot leta 1990, kar naj bi bilo posledica večjega priseljevanja iz držav, kjer je obrezovanje v praksi.

Po podatkih Združenih narodov je na svetu najmanj 200 milijonov spolno obrezanih deklet in žensk iz 30 držav. Polovica jih živi v Egiptu, Etiopiji in Indoneziji.

J. R.