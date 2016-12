Ameriški zunanji minister Kerry tik pred koncem mandata z vizijo

Izrael ostro nad resolucijo, ki ga poziva k spoštovanju mednarodnega prava

28. december 2016 ob 14:05

Washington - MMC RTV SLO/STA

Manj kot mesec dni pred odhodom s položaja bo ameriški zunanji minister John Kerry predstavil svojo vizijo miru med Palestinci in Izraelom.

V torek zvečer je tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Mark Toner dejal, da Kerry čuti dolžnost, da v dneh in tednih, ko je še minister, predstavi svojo vizijo o poti do mirne rešitve dveh držav, palestinske države in Izraela, ki bosta ena ob drugi živeli v miru, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kerry je vodil zadnji krog t. i. mirovnih pogajanj, ki so bila po devetih mesecih prekinjena aprila 2014.

Svojo vizijo bo Kerry predstavil v času, ko se je Izrael zelo ostro odzval na petkov sprejem resolucije v Varnostnem svetu ZN-a z vzdržanim glasom ZDA, ki Izrael poziva k prenehanju gradnje naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih, za same naselbine pa pravi, da so brez pravne veljave in ovira do mirne rešitve spora med Izraelci in Palestinci.

Kot določa 4. Ženevska konvencija, so izraelske naselbine na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu nezakonite, Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča pa jih označuje za vojni zločin. V izraelskih judovskih naselbinah na palestinskem ozemlju, ki ga je Izrael okupiral leta 1967, živi že več kot 600.000 naseljencev.

Za resolucijo je glasovalo 14 od 15 članic VS-ja, le ZDA so se kot edina izmed petih stalnih članic vzdržale. Izraelski premier Benjamin Netanjahu, novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump in kongresniki obeh strank so bili enotni v obsodbi ameriškega predsednika Baracka Obame, ker ZDA niso z vetom preprečile sprejema resolucije, ki je prvič od leta 1979 zahtevala konec gradenj izraelskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih. Obama je sicer podobno resolucijo z vetom preprečil že leta 2011.

Odpovedana razprava o novi gradnji

Iz Izraela so medtem sporočili, da so na zahtevo Netanjahuja odpovedali za danes predvideno razpravo jeruzalemske komisije za gradnje o odobritvi dovoljenj za gradnjo 492 novih judovskih stanovanjskih enot v okupiranem vzhodnem delu Jeruzalema, ki ga je Izrael priključil k svojemu ozemlju. Pripojitve mednarodna skupnost sicer ni priznala. Kot je za AFP povedal član komisije Hanan Rubin, je Netanjahu zahteval, da razpravo preložijo, da bi se izognili dodatnim konfliktom z ZDA.

B. V.