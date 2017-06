Ameriško letalo v bližini Rake sestrelilo letalo sirske vojske

Iran z raketami na cilje IS-ja v Siriji

18. junij 2017 ob 22:14,

zadnji poseg: 19. junij 2017 ob 09:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Koalicijske sile pod vodstvom ZDA so na južnem obrobju sirskega mesta Raka sestrelile letalo sirske vojske.

Kot je sporočila sirska vojska, je letalo SU-22 "izvajalo operacijo proti Islamski državi", ko ga je sestrelilo ameriško letalo F/A-18E super hornet. Sirija je obsodila "sramoten napad" in posvarila, da bo dogodek imel "nevarne povpračilne ukrepe", poroča BBC. Pilot sirskega letala je pogrešan.

Sirska vojska je dodala, da se je napad zgodil ravno v času, ko s svojimi zavezniki napredujejo v boju proti teroristom Islamske države. Ob tem so zatrdili, da takšni napadi ne bodo omajali zavzetosti sirske vojske za vzpostavitev stabilnosti in varnosti v državi.

Iz Pentagona pa so sporočili, da so letalo sestrelili, ker je odvrglo bombe v bližini položajev sirskih borcev, ki jih podpirajo ZDA. Kot so pojasnili, so sile na strani sirskega režima napadle položaje Demokratičnih sil Sirije pri mestu Tabka na severu države. Pri tem so ranile enega od upornikov, druge pa pregnale.

Koalicijska letala so zaustavila napredovanje pro-režimskih sil in Američani so poklicali Ruse, naj posredujejo pri ustavitvi bojev. Nekaj ur kasneje je priletelo sirsko vojaško letalo SU-22 in bombardiralo položaje upornikov, nakar ga je prestregel ameriški lovec F-18 in ga sestrelil. Pentagon je ob tem sporočil, da je misija koalicije poraz IS-ja v Siriji in Iraku, ne iščejo pa spopadov s sirskim režimom, Rusi ali pro-režimskimi silami. Obenem pa ne bodo oklevali z obrambo koalicijskih partnerjev.

Vodstvo koalicije v Bagdadu je sporočilo, da so ukrepali za kolektivno samoobrambo partnerjev in si ne želijo spopada z Rusijo ali sirsko vlado predsednika Bašarja al Asada. Predstavnik Pentagona Jeff Davies je izjavil, da do zdaj še niso sestrelili sirskega letala, vendar pa so vedno trdili, da bodo branili sile, ki jih novačijo, urijo in jim svetujejo v boju proti IS-ju.

Na dogodek se je odzvala tudi Rusija. Zunanji minister Sergej Lavrov je ZDA pozval, naj spoštujejo ozemeljsko suverenost Sirije in se vzdržijo enostranskih akcij v državi.

V ločenem napadu je Iran sporočil, da je izvedel povračilni ukrep za dva teroristična napada Islamske države v Teheranu 7. junija. Teroristi so napadli parlament in mavzolej ajatole Homeinija, pri čemer je umrlo najmanj 16 ljudi. Iran je napovedal maščevanje in v soboto je na cilje IS-ja na vzhodu Sirije izstrelil rakete. V napadu je bilo po trditvah iranske revolucionarne garde ubitih "veliko število skrajnežev" ter uničene veliko opreme in orožja.

Iran je sicer glavni zaveznik režima sirskega predsednika Al Bašada.

B. R., A. P. J.